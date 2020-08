Caso IPIM: Defesa diz que MP acusou com base em “suposições”

Álvaro Rodrigues, advogado de Jackson Chan no julgamento do alegado esquema de atribuições de residência do Instituto para a Promoção do Investimento em Macau (IPIM), negou que o seu cliente tenha cometido qualquer crime. O causídico acusou o Ministério Público (MP) de deslealdade para com a defesa e de não ter apresentado provas concretas durante o processo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Começaram ontem as alegações finais do processo relativo à alegada rede criminosa do Instituto para a Promoção do Investimento em Macau (IPIM) para a atribuição de residência. Depois de ouvir a acusação dizer, da parte da manhã, que todos os crimes imputados a Jackson Chang tinham sido dados como provados, Álvaro Rodrigues, advogado do antigo presidente do instituto, refutou todas as acusações. O causídico acusou o Ministério Público (MP) de deslealdade, por ter apontado para vários crimes, e disse que o processo teve como base “suposições”. Álvaro Rodrigues pediu que, caso o tribunal acredite que Jackson Chang cometeu algum dos crimes, que lhe seja aplicada uma pena de multa ou pena suspensa.

“Eu acredito na inocência do meu constituinte”, afirmou Álvaro Rodrigues na sessão de ontem. O causídico pediu ao colectivo de juízes que, caso dê como provado algum dos crimes, dê prioridade a uma pena de multa, em detrimento de uma pena de prisão. “Se o tribunal entender que deve ser pena de prisão, deve o tribunal aplicar pena suspensa, atendendo à personalidade do arguido, ao percurso profissional do mesmo e ao tempo que já passou na prisão”, acrescentou o advogado.

Jackson Chang, que está acusado pelos crimes de associação criminosa, corrupção, branqueamento de capitais e violação de segredo, está em prisão preventiva desde Julho do ano passado. “Acredito que a prisão preventiva do arguido foi completamente injusta, infundada e infeliz, como se pode hoje constatar no que ficou aqui decidido”, considerou Álvaro Rodrigues, acrescentando que “a justiça deve ser reposta em face de tudo o que se passou em todas as sessões do julgamento”.

O advogado frisou que “não ficou provado qualquer benefício recebido pelo 1.º arguido; não ficou provado que a informação, a ter sido passada, era secreta; não ficou provado que fosse facilitada consulta dos processos”. Por outro lado, contrastou: “Ficou provado, sim, que o arguido denunciou mais de 65 casos suspeitos ao MP no período compreendido entre 2013 e 2018”. Alguns dos casos relativos à empresa de Ng Kuok Sao, um dos alegados líderes do grupo, acusado de corromper o ex-presidente do IPIM. “O arguido indeferiu, em claro prejuízo da alegada associação, que foi obrigada a devolver dinheiro aos requerentes”, referiu Álvaro Rodrigues.

Sobre o crime de violação de segredo, Álvaro Rodrigues insistiu que “não há qualquer ordem interna que impeça ao IPIM, e nomeadamente ao seu presidente, revelar os critérios para a atribuição de residência”. “A informação em causa não era segredo. Foi o próprio arguido que deu instruções para que se definisse o critério dos 13 milhões [como limite mínimo para a atribuição de residência através de investimento relevante]”, afirmou.

Álvaro Rodrigues concluiu que “nunca houve abuso de poder”, já que Jackson Chan não alterou documentos e “nunca favoreceu ninguém, e nenhuma testemunha disse que foi pressionada para nada”.

“O que o MP fez, na nossa opinião, não é leal”, disse o advogado do 1.º arguido do processo, explicando que a acusação “olhou para o catálogo” e “atirou para o número máximo de crimes possível”, esperando que Chang fosse condenado por algum. O advogado criticou ainda a acusação por não apresentar “provas concretas” e por basear a acusação em “suposições”. Rodrigues lembrou que, numa das sessões, um dos investigadores-chefe do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) disse não ter conseguido reunir provas do dinheiro que alegadamente recebia de Ng Kuok Sao. “Meter uma pessoa na cadeia sem provas directas? Não vamos cair nisso”, disse.

Ministério Público diz que ficaram provados “todos os factos da acusação”

Começaram ontem as alegações finais do caso das alegadas irregularidades nos pedidos de fixação de residência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Da parte da manhã, o Ministério Público (MP) entendeu que ficaram provados todos os factos presentes na acusação e pediu a condenação de todos os arguidos.

Jackson Chang, antigo presidente do organismo, está acusado pelos crimes de associação criminosa, corrupção, branqueamento de capitais e violação de segredo. Quanto ao crime de associação criminosa, a acusação acabou por assumir que a participação de Chang era baixa.

Pak Wai Ngai entende que, “tendo em conta a prova produzida”, o tribunal consegue “sem nenhuma dúvida” concluir que Jackson Chang recebeu vantagens para facultar informação interna do IPIM por forma a facilitar a obtenção de residência em casos em que os requerentes não tinham hipótese. “Se não tivesse em causa qualquer vantagem, será que iria correr esse risco? Acreditamos que a resposta é negativa”, indicou o procurador do MP.

A acusação voltou a referir que Jackson Chan divulgou a informação de que o IPIM estabelecera o montante de 13 milhões de patacas como limite mínimo para imigração por investimento. Assim, segundo o MP, o antigo dirigente do IPIM, que está em prisão preventiva, “efectivamente violou os seus deveres”. “Houve passagem de informação. O acto de fornecimento desses dados é ilícito, ainda por cima presidente do IPIM. Ele violou os deveres e o código de deontologia dos funcionários públicos”, afirmou a acusação. Sem provas directas para os crimes de que é acusado, Pak Wai Ngai disse que a acusação usou a “experiência comum” para inferir que houve pagamentos.

Para o MP, também foi dado como provado que Glória Batalha, que está acusada de abuso de poder e violação de segredo, cometeu os actos descritos na acusação. “Quanto ao crime de abuso de poder e violação de segredo, deve dar-se por provado”, disse o MP em relação à antiga vogal do IPIM. Além disso, de acordo com o MP, ficou provado que Ng Kuok Sao e Wu Shu Hua lideravam um grupo que conseguia autorizações de residência simulando contratações ou investimento de valor relevante. O MP também deu como provada a participação de Miguel Ian Iat Chun, antiga chefia do IPIM, no processo.