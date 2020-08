Voos para Londres e Paris partem de Macau a partir do final do mês

A chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Lau Fong Chi, anunciou as datas de cinco voos de ligação para Paris e Londres a partir de Macau e com escala em Taipé. O primeiro voo para o Reino Unido parte de Macau no dia 26 de Agosto com passagem por Taiwan. A responsável da DST explicou que os voos vão ajudar os estudantes locais a regressar às respectivas universidades na Europa, nomeadamente Portugal.

“O Governo atribuiu atenção ao facto das férias de Verão dos estudantes que estudam no estrangeiro estarem a chegar ao fim e que precisam sair de Macau para prosseguir os estudos. Em coordenação com o sector do turismo, e com o apoio da EVA Airways, conseguimos agendar três voos de Macau para Londres via Taipei para os dias 26 de Agosto, 9 de Setembro e 23 de Setembro”, disse Lau Fong Chi durante a conferência de imprensa de actualização do novo tipo de coronavírus.

De acordo com Lau Fong Chi, para além destes três voos para Londres, os estudantes locais vão ter ainda mais dois voos para Paris. “Nos dias 28 de Agosto e 4 de Setembro haverá dois voos de Macau para França, via Taipé. Após a chegada, os estudantes podem optar por outros meios de transporte para se deslocarem para Portugal ou outros países para iniciarem as aulas”, indicou a representante dos Serviços de Turismo, acrescentando que, apesar destes voos serem destinados para estudantes, todos os residentes de Macau que pretendam utilizar este serviço devem entrar em contacto com a companhia aérea EVA Air.

Na conferência de imprensa, Lau Fong Chi revelou ainda que os voos para Londres via Seul anunciados na semana passada vão ser operados pela Air Macau. No entanto, a responsável da DST não divulgou quaisquer pormenores sobre estes voos, nomeadamente as datas. Em relação aos voos para os Estados Unidos anunciados na semana passada a pensar nos estudantes, Lau Fong Chi não forneceu quaisquer detalhes.

Em declarações à Rádio Macau, Lau Fong Chi fez questão de frisar que estes voos operados pela EVA Air e pela Air Macau com destino à Europa “são voos regulares, com horário ajustado, de forma a permitirem ligação a Londres ou Paris, ou seja, são voos comerciais das companhias aéreas e não são financiados pelo Governo”.