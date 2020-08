Sulu Sou pede legislação para restringir uso de todos os plásticos descartáveis

Em interpelação remetida ao Governo, o deputado democrata alega que a população espera que o Executivo dê o próximo passo e legisle, “de forma mais decisiva”, no sentido de restringir o uso de todos os plásticos descartáveis. Sulu Sou quer ainda saber de que forma tem sido avaliada a eficácia da taxa aplicada na aquisição de sacos de plástico, introduzida em Novembro de 2019, e se o uso abrangente de produtos biodegradáveis será incentivado.

Sílvia Gonçalves

Depois da introdução, em Novembro de 2019, da taxa sobre a aquisição de sacos de plástico, Sulu Sou espera que o Governo legisle no sentido de restringir o uso no território de todos os outros plásticos descartáveis. O deputado recorda, em interpelação escrita, que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) prometeu proibir, até 2021, a importação de lancheiras de isopor (esferovite), e pergunta de que forma será incentivado o uso de produtos biodegradáveis e ecologicamente sustentáveis.

“Depois de muito trabalho árduo”, assinala o deputado, entrou em vigor, a 18 de Novembro de 2019, a lei de restrições ao fornecimento de sacos de plástico, com a aplicação de uma taxa sobre os sacos. “Além disso, à medida que a consciência da sociedade sobre a redução de plástico continua a aumentar, muitas pessoas esperam que o Governo dê o próximo passo de forma mais decisiva e legisle para restringir todos os outros plásticos descartáveis”, escreve o deputado, em interpelação remetida ao Executivo.

Na primeira questão, e “mais de meio ano desde a implementação da taxa sobre os sacos plásticos”, Sulu Sou questiona: “que ferramentas e planos científicos serão usados para avaliar regularmente a situação real e a eficácia da redução dos sacos de plástico? Existe uma meta de redução gradual? Com referência à experiência de implementação da taxa de sacos de plástico noutros locais, após um período de tempo, a quantidade de descarte de sacos de plástico provavelmente aumentará. As autoridades previram quando é que Macau se deparará com o estrangulamento da eficácia da taxa de sacos de plástico? Quais as contramedidas que serão tomadas?”.

Considera o deputado democrata que “o processo de restrição dos plásticos na legislação de Macau é muito retrógado”, e assinala que “muitos membros do público apelam ao Governo para que se apresse para recuperar o atraso”. Pede Sulu Sou que o Executivo legisle, “o mais rapidamente possível”, para restringir o uso de outros plásticos descartáveis. “A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental prometeu proibir a importação de lancheiras de isopor em 2021. Quais os métodos e calendarização específicos para a sua implementação?”, questiona o deputado, que pede ainda detalhes sobre o conteúdo e andamento do estudo, consulta e legislação para a mesma implementação. O parlamentar pergunta ainda se, além das lancheiras, “todos os produtos plásticos descartáveis serão restringidos simultaneamente”, e se “o uso de produtos biodegradáveis ou outros produtos ecologicamente correctos será incentivado”.

Sulu Sou assinala, por fim, a adopção, por parte da DSPA, de uma abordagem multifacetada, através de vários programas de redução e reciclagem de resíduos, como “Supermercado Verde”, “Reduzir o plástico é muito fácil” ou o incentivo ao uso de garrafas e talheres de plástico reutilizáveis. E interroga: “Que ferramentas científicas estão disponíveis para avaliar regularmente a eficácia dos planos acima mencionados para a redução de plástico? Existe uma meta de taxa de redução em fases? Se a meta não for atingida, serão adoptados meios legislativos vinculativos para reforçá-la por meio de taxas ou restrições à importação?”.