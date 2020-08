Macau passa a fazer parte da Organização das Cidades Património Mundial

Macau aderiu na sexta-feira à Organização das Cidades do Património Mundial (OWHC), por ser um “símbolo de unidade e exemplo de fusão e coexistência da cultura Oriental e Ocidental”.

Segundo o comunicado do Governo, foi realizada na sexta-feira a “Cerimónia de Afiliação da Região Administrativa Especial de Macau na OWHC” através de uma videoconferência. Durante a cerimónia, o presidente da OWHC e também presidente da Câmara de Cracóvia, na Polónia, Jacek Majchrowski afirmou que “Macau é um raro exemplo de um lugar onde, ao longo dos séculos, houve uma convergência estética, cultural, de arquitectura e de diferentes técnicas do Oriente e do Ocidente”, segundo o comunicado.

Por essa razão, apontou a mesma nota, Jacek Majchrowski, “expressou estar muito feliz por poder dar as boas-vindas a Macau nesta sua adesão à OWHC, como símbolo de unidade e exemplo de fusão e coexistência da cultura oriental e ocidental”.

Segundo o Governo de Macau, esta adesão “facilitará a obtenção de informações internacionais sobre preservação do Património Mundial e a participação de Macau em eventos relevantes, aprendendo a experiência de outros locais no que diz respeito à preservação de propriedades do património mundial, potenciando assim ainda mais a reputação internacional de Macau como cidade Património Mundial”. Macau foi representando pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U.

O território tornou-se na terceira cidade chinesa a aderir à organização, depois de Suzhou e Dujiangyan. A Organização das Cidades Património Mundial foi fundada a 8 de Setembro de 1993 em Fez, Marrocos. A Organização é composta por mais de 300 cidades nas quais estão localizados sítios incluídos na Lista do Património Mundial da UNESCO.

O centro histórico de Macau foi inscrito na lista do Património da Humanidade da UNESCO em 15 de julho de 2005, tendo sido designado como o 31.º local do Património Mundial da China.