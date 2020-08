Macau aumentou capacidade diária de testes de ácido nucleico para 23 mil

Mais de 300 mil pessoas já realizaram testes de ácido nucleico em Macau, numa altura em que as autoridades aumentaram a capacidade de diagnóstico de 16 mil para 23 mil testes por dia. A partir de quarta-feira, o preço dos testes de ácido nucleico vão ter uma redução de 60 patacas para residentes e trabalhadores não-residentes. A autoridades classificaram ainda a situação epidémica de Hong Kong de “relativamente grave”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde reforçaram a capacidade de realização de testes de ácido nucleico diários em Macau de 16 mil para 23 mil através do aumento de equipamentos, reagentes e formação ao pessoal competente pela recolha de amostras. O primeiro teste de ácido nucleico é gratuito para residentes e trabalhadores não-residentes, sendo que 300 mil pessoas já realizaram o teste em Macau, anunciou Lo Iek Long, médico adjunto do Centro Hospitalar Conde de São Januário, na conferência de imprensa de sexta-feira passada.

“A actual capacidade máxima de detecção diária passou de 16 mil para 23 mil testes, representando 3,4% da população total de Macau, através do aumento de equipamentos, reagentes e formação ao pessoal competente pela recolha de amostras. O Governo está a fornecer o primeiro teste viral gratuito aos residentes e trabalhadores não-residentes, tendo já atingido efectivamente a meta de testes voluntários, o qual, até ao momento, foi realizado por cerca de 300 mil pessoas”, começou por dizer o representante dos Serviços de Saúde, reiterando depois que, a partir de quarta-feira, o preço dos testes vai ter uma redução de 60 patacas, ou seja, depois do primeiro teste gratuito, os residentes e trabalhadores não-residentes têm de pagar 120 patacas para realizarem novamente o teste de ácido nucleico.

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long adiantou que os Serviços de Saúde estão a analisar uma proposta de uma instituição privada para realizar testes de ácido nucleico no território. “Há organizações a planear fornecer serviços de teste de ácido nucleico, e as autoridades estão a avaliar as qualificações de teste das organizações relevantes. Todas as organizações devem atender aos padrões de teste e requisitos de controlo de qualidade antes de poderem fornecer aos cidadãos serviços de teste de ácido nucleico”, frisou Lo Iek Long.

Questionado sobre o motivo que levou à redução do preço do teste, o representante dos Serviços de Saúde assumiu que “a taxa será reduzida para 120 patacas a partir da próxima quarta-feira após negociações activas com uma terceira instituição de testes, o que se deve principalmente ao grande volume de testes diários realizados em Macau”.

Lo Iek Long referiu também que 818 trabalhadores dos mercados de peixe estão a realizar testes através do Instituto para os Assuntos Municipais, e que o Governo quer alargar o plano de testes a todos os motoristas de autocarros públicos e trabalhadores do sector da restauração. “No futuro, o teste será realizado aos motoristas de transportes públicos e funcionários da linha de frente da indústria da restauração, sendo implementado por etapas e por grupos. A par disso, as autoridades estão a realizar testes contínuos para motoristas de carga, tripulantes de barcos, tripulantes do âmbito da passagem fronteiriça e pessoas recém-admitidas em hospitais, lares e no estabelecimento prisional”, disse Lo Iek Long.

Os responsáveis dos Serviços de Saúde explicaram ainda que em Macau há dois métodos de detecção disponíveis: detecção por amostras misturadas ou amostra única. A detecção por amostras misturadas destina-se ao grupo de pessoas com necessidade de passar a fronteira, sendo considerado um grupo de baixo risco. Já a detecção por amostra única é destinada a pacientes confirmados, pacientes suspeitos, pacientes com contacto próximo e pessoas sintomáticas, por serem grupos considerados de alto risco.

Hong Kong ainda está numa situação grave

Sobre a exigência imposta a todos os indivíduos provenientes de Hong Kong de apresentarem um certificado negativo do teste de ácido nucleico emitido nas últimas 24 horas, Leong Iek Hou justificou a medida do Governo pelo facto de haver “muitos casos confirmados em Hong Kong recentemente”, e de não ter sido descoberta “a origem dos novos surtos”. A coordenadora do Núcleo de Prevenção, Vigilância e Controlo de Doenças Infecciosas dos Serviços de Saúde classificou a situação epidémica de Hong Kong “relativamente grave”, e referiu que “os requisitos de certificação de amostragem foram aumentados a fim de garantir a segurança dos trabalhadores”.

Em relação ao aumento do número de casos de Covid-19 em Hong Kong e na província de Guangdong, Leong Iek Hou assegurou que não há “risco para a comunidade da província” por tratarem-se de “casos importados do estrangeiro”.

Leong Iek Hou indicou também que actualmente há 1.255 indivíduos em observação médica, dos quais 1.241 estão em hotéis designados, 13 em embarcações de pesca e um numa instalação dos Serviços de Saúde. No total, foram enviados para a observação médica 10.330 indivíduos.

_____________

Uma dúzia de portugueses regressou a Portugal com isenção de quarentena em Hong Kong

O Consulado de Portugal em Macau e Hong Kong auxiliou 12 portugueses no regresso a Portugal no passado dia 4 de Agosto. O grupo de cidadãos portugueses viajou para Portugal com isenção de quarentena em Hong Kong por razões humanitárias ou de saúde. A informação foi veiculada pela Rádio Macau através de uma resposta escrita do cônsul-geral Paulo Cunha Alves, tendo sido recusados seis pedidos. “Trata-se de um serviço complexo, que envolve as entidades oficiais da RAEM, da RAEHK, o Consulado Geral de Portugal em Macau e o Consulado Honorário de Portugal em Hong Kong. A isenção de quarentena apenas é concedida em casos excepcionais devidamente fundamentados e documentados, com base em razões sérias e genuínas de ordem humanitária ou de saúde”, referiu Paulo Cunha Alves, acrescentando que os pedidos que passam pelo consulado demoram pelo menos 10 dias até terem resposta.