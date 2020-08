Helena de Senna Fernandes prevê crescimento do turismo a ritmo baixo

A directora dos Serviços de Turismo reiterou que o número de visitantes não deverá crescer rapidamente. Porém, em entrevista à Macau News Agency, Helena de Senna Fernandes notou que Macau tem “uma grande vantagem”, que é a proximidade com “um dos maiores mercados do mundo em termos de turismo”, que é a China continental. Para a responsável, esta é a altura para “repensar a indústria de turismo como um todo”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Não podemos esperar que o número de visitantes cresça rapidamente”, reiterou Helena de Senna Fernandes em entrevista ao portal Macau News Agency. Na entrevista, a directora dos Serviços de Turismo (DST) recusou fazer previsões para o futuro, mas adiantou que Macau tem “a grande vantagem” de estar próximo de “um dos maiores mercados do mundo em termos de turismo”: o interior da China. “É altura de repensar a indústria do turismo como um todo”, afirmou.

“Os turistas vão continuar a chegar, mas vai recomeçar a um ritmo muito baixo, porque, obviamente, ainda não há vacinas”, afirmou a responsável da DST, explicando: “Os aviões não voam de forma regular, actualmente, há muitas restrições nas fronteiras em diferentes partes do mundo, então ainda falta algum tempo até que se possa recomeçar a voar”. “Não podemos esperar que o número de visitantes cresça rapidamente”, sublinhou.

Contudo, Helena de Senna Fernandes aponta uma vantagem de Macau: “Nós temos uma grande vantagem devido à proximidade com um dos maiores mercados do mundo em termos de turismo, que é a China continental”. “Com o reabrir gradual da China continental, acredito que vamos ter muito bons resultados. Não acho que serão tantos [visitantes] como dantes, e provavelmente isso vai dar-nos algum espaço para respirar e recomeçar a um bom, mas gradual, ritmo”, indicou, acrescentando: “Além disso, dar-nos-á a oportunidade de repensar toda a nossa estratégia”.

Questionada sobre quais as regiões ou países com as quais o Governo de Macau está a negociar o restabelecimento de rotas, Helena de Senna Fernandes respondeu: “Eu sou muito conservadora a esse respeito, neste tipo de pandemias, temos de privilegiar a segurança. Para o resto do ano, só estarei a olhar para a nossa vizinhança imediata”. A governante deu os exemplos de Guangdong. “Além de Guangdong, o nosso próximo mercado será Fujian, ou sítios como Hunan”, acrescentou.

A responsável também falou sobre o facto de a DST estar numa fase de transição entre a secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura e a secretaria para a Economia e Finanças. “Posso dizer que estamos muito perto no que toca à mudança”, avançou, ressalvando que “não significa que, depois da mudança, não continuemos a trabalhar com a parte da cultura”.

Helena de Senna Fernandes não quis adiantar se continuará à frente da DST depois de Dezembro, altura em que termina o seu mandato. “Não sou eu quem decide isso, o meu chefe é que decide se continuo ou não”, disse.