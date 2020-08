 Ávila fecha maratona de corridas no CCTC com um saldo de cinco pódios

Em seis dias consecutivos de treinos livres, treinos de qualificações e oito corridas, o Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) completou o equivalente a metade da temporada no Circuito Internacional de Zhuzhou. Rodolfo Ávila conquistou três segundas posições e dois terceiros lugares, e só uma falha mecânica quando liderava confortavelmente a última corrida de domingo não permitiu um saldo ainda mais positivo do fim-de-semana.

Após ter sido quinto e segundo classificado respectivamente nas duas corridas de sábado, domingo teve início com uma tarefa difícil, já que o sorteio que ditou a grelha de partida desta corrida atirou Ávila para o 10º lugar. O único representante da RAEM no campeonato de carros de Turismo de relevo no continente asiático atacou desde o momento que as luzes do semáforo passaram a verde. O VW Lamando nº20 foi subindo paulatinamente posições na tabela de classificação, terminando em segundo lugar.

Graças ao melhor tempo obtido na qualificação de sexta-feira, Rodolfo Ávila arrancou da ‘pole-position’ para a derradeira corrida desta longa semana na província de Hunan. Ávila não comprometeu no arranque e rapidamente conseguiu construir uma vantagem significativa sobre os seus adversários. Contudo, na sexta volta, e já depois de ter realizado a volta mais rápida da corrida, Ávila foi obrigado a abandonar devido a uma falha mecânica. “Foi talvez a semana mais dura da minha carreira, pois nunca tinha realizado tantas corridas num tão curto espaço de tempo. Ao mesmo, tempo estamos todos muito contentes pelo regresso das corridas depois de uma paragem tão longa devido a razões que são alheias ao automobilismo”, começou por dizer Ávila.

“A minha equipa fez um bom trabalho e evoluímos em termos de performance ao longo da semana. Gostava de ter saído daqui com uma vitória, mas tal não foi possível. Ainda faltam disputar outras oito corridas até ao final do ano, portanto ainda muito pode acontecer”.

Com estes resultados, o piloto de Macau ocupa agora o quarto lugar na classificação de pilotos, estando a 333 Racing à frente na classificação de equipas.

Os concorrentes do Campeonato da China de Carros de Turismo terão agora um mês para prepararem a próxima prova do campeonato, que será uma jornada de duas corridas no Circuito Internacional de Xangai, no fim-de-semana de 12 e 13 de Setembro.

Quatro pódios à MG no TCR China

Rodolfo Ávila deu início à sua temporada de 2020 do campeonato TCR China com quatro subidas ao pódio no Circuito Internacional de Zhuzhou. Na sexta-feira disputaram-se as duas sessões de qualificação que determinaram as posições de partida para a primeira e terceira corridas do fim-de-semana. Rodolfo Ávila realizou o segundo melhor tempo em ambas as sessões, a escassas duas décimas da ‘pole-position’, tendo sido sempre o piloto mais rápido da equipa de quatro carros da MG XPower Team.

A primeira corrida da temporada disputou-se na manhã de sábado e Ávila cortou a linha de meta no terceiro lugar, apenas atrás dos dois Lynk & Co oficiais, obtendo o primeiro pódio da MG no automobilismo esta temporada.

A história da segunda corrida foi ligeiramente diferente, porque desta vez Ávila teve que arrancar da sexta posição, pois os lugares da grelha de partida da segunda e quarta corridas do fim-de-semana são determinados por sorteio. Ávila conseguiu desembaraçar-se dos adversários que seguiam à sua frente e subiu até ao terceiro lugar. No último terço da corrida, o piloto português viria a assumir o segundo lugar, ao ultrapassar o seu companheiro de equipa Cui Yue.

No domingo, partindo do segundo lugar da grelha de partida para a terceira corrida, após um bom arranque, Ávila subiu à primeira posição nos primeiros metros da prova, no entanto, o MG6 Power TCR nº20 não ficou nessa posição durante muito tempo, descendo para segundo. Ávila conseguiu manter o primeiro TCR inteiramente construído na China dentro dos lugares da frente, mas não conseguiu evitar perder mais uma posição a meio da contenda para o carro que se sagraria vencedor, terminando no terceiro lugar.

Largando da sexta posição da grelha de partida para a quarta e última corrida da semana, Ávila conseguiu chegar à terceira posição, resultado que permitiu ao português sair de Zhuzhou na segunda posição do campeonato. “Dadas as circunstâncias, o resultado global do fim-de-semana acaba por ser muito positivo. Não havia muito mais que pudesse fazer. O nosso carro não está ainda ao nível da concorrência e vamos ter que trabalhar para encurtar esta diferença nas próximas provas. Todavia, estes resultados são como um prémio para todos os membros da equipa que fizeram um enorme esforço para que conseguíssemos estar aqui na máxima força”, disse o piloto lusófono da MG XPower Team.