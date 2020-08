Agnes Lam defende melhor distribuição de utentes nas fronteiras

Agnes Lam está preocupada com o fluxo de utentes nos postos fronteiriços, sobretudo nas Portas do Cerco, e defende que estes sejam direccionados para aqueles que registam menor circulação de gente. “O desvio de pessoas das Portas do Cerco para outros postos não está apenas de acordo com as necessidades de prevenção da epidemia a curto prazo. Mesmo a longo prazo, a fim de reduzir o tempo de espera para o desembaraço aduaneiro, fazer melhor uso da mão-de-obra e recursos materiais de outros postos de Macau e cooperar com o desenvolvimento geral da Grande Baía, é necessário orientar o fluxo de pessoas para outros postos. Espera-se que as autoridades formulem um plano de longo prazo para melhorar o problema desde a raiz”, defende a deputada, em interpelação escrita.

A parlamentar questiona o Executivo sobre que medidas de melhoria foram implementadas “para garantir um desembaraço alfandegário tranquilo quando houver mais pessoas a passar pela alfândega no futuro e as medidas de quarentena ainda estiverem em curso”. Agnes Lam quer ainda saber se “as rotas de autocarros serão ajustadas adequadamente para orientar o fluxo de pessoas para o posto fronteiriço da Flor de Lótus e para o posto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau em resposta aos problemas de distribuição de autocarros”.

Considera a deputada que “não existem incentivos para os cidadãos utilizarem o posto fronteiriço da Flor de Lótus e da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, devido a estes se encontrarem longe das áreas de habitação daqueles que viajam de e para Zhuhai, além das instalações de conveniência e entretenimento não serem “atraentes”, diz. E questiona: “Como podem as autoridades cooperar ainda mais com Zhuhai e a Ilha da Montanha para promover o desenvolvimento abrangente do Posto da Ilha da Montanha e a conexão de meios de transporte transfronteiriços?”.