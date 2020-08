Recuperação do sector do jogo em Macau vai ser “mais rápida” que em Las Vegas

A reabertura de fronteiras com a província de Guangdong e a capacidade de Macau recuperar receitas com o mercado chinês colocam o território em vantagem para uma recuperação do sector do jogo a médio e longo prazo. Apesar das medidas de restrição impostas pelas autoridades nos casinos, Glenn McCartney acredita que a recuperação de Macau “será mais rápida” do que em Las Vegas.

O professor de Gestão Internacional de Resorts Integrados da Universidade de Macau, Glenn McCartney, considerou que a recuperação da indústria do jogo local irá superar a de Las Vegas devido a vários factores, nomeadamente o número de casos diários registados no Nevada em comparação com a ausência de casos em Macau há várias semanas.

Em declarações aos jornalistas, o especialista de turismo da Universidade de Macau assinalou que o sector do jogo local tem condições para recuperar mais rapidamente que Las Vegas. “Macau vai recuperar. O estado do Nevada está a ter imensos problemas devido a surtos da Covid-19 que obrigaram ao encerramento de muitas áreas de hotelaria. Macau tem demonstrado imensas cautelas no seu processo gradual de recuperação e penso que isso terá retorno a médio e a longo prazo. Nesse aspecto, considero que a recuperação do sector do jogo de Macau será mais rápida do que a de Las Vegas”, disse Glenn McCartney depois de participar numa palestra realizada pela Câmara do Comércio Britânica de Macau.

Questionado sobre a capacidade de Macau para recuperar receitas de jogo, Glenn McCartney assinalou que, na última década, o mercado chinês tem sido fundamental para os casinos locais. “Se há algo que os dados dos casinos de Macau indicam na última década, é a enorme capacidade de recuperar receitas rapidamente graças ao mercado chinês. Poderá demorar alguns meses, mas brevemente iremos observar subidas acentuadas na receita”, frisou.

Os casinos de Las Vegas foram autorizados a reabrir com restrições a 4 de Junho, mas as autoridades locais tiveram de interromper os planos de reabertura por fases devido ao registo de 1000 casos diários de Covid-19 no estado do Nevada. No primeiro mês após a reabertura dos casinos de Las Vegas, as receitas de jogo do estado do Nevada caíram 45,5%, para 4,5 mil milhões de patacas.

Em Macau, os casinos estiveram encerrados por 15 dias por indicação do Governo e reabriram após implementação de medidas de saúde com um número muito reduzido de visitantes na cidade. As restrições transfronteiriças com a província de Guangdong foram suspensas em Junho e o território não regista novos casos de Covid-19 há mais de um mês. Para entrar no território, os visitantes de Guangdong têm de apresentar um teste negativo de ácido nucleico válido por sete dias. Para Glenn McCartney, estas medidas podem ter levado a um aumento de 88% na receita bruta do jogo em Macau no mês de Julho, em relação ao mês anterior, atingindo cerca de 1,3 mil milhões de patacas, um valor ainda muito distante dos 24,4 mil milhões de patacas registados no mesmo período em 2019.

Segundo Glenn McCartney, a recuperação do sector do jogo em Macau está dependente da reemissão dos vistos individuais de turismo por parte da China. “Acho que, se Guangdong começar a emitir vistos individuais de turismo será um bom começo pois passa um sinal muito positivo ao sector dos casinos e da hotelaria. Seria uma luz ao fundo do túnel. Também será uma boa decisão política, pois poderemos conhecer o historial das pessoas que entram em Macau, tanto mais que queremos ter um número prudente [de turistas]”, afirmou o especialista.

“Não acredito que a indústria do jogo, o Governo e a própria comunidade queiram ver novos casos, porque isso iria implicar um recomeço do zero. Guangdong é um bom começo e, em seguida, poderemos olhar para outras províncias e cidades do interior da China para termos esses corredores em que podemos rastrear e aplicar todo o tipo de medidas preventivas”, acrescentou Glenn McCartney, em declarações publicadas no portal da agência Macau News.

Na opinião do especialista, os casinos de Macau têm de se adaptar às medidas implementadas no território pelos Serviços de Saúde, nomeadamente a obrigação do uso de máscaras ou a medição de temperatura. Para Glenn McCartney, o fundamental é garantir que os visitantes sintam que estão num espaço seguro.

“Se a indústria do jogo local vai mudar em termos de clientes? Acho que não. Algumas das acções que implementámos dentro dos casinos serão alteradas em termos de precauções, mas não acho que isso venha a atrapalhar a experiência de jogo. Há muitas trocas de cartas, dados e fichas. Isso faz parte da experiência do casino e não desaparece. Haverá mais cuidados com a higiene e a limpeza dos casinos”, considerou Glenn McCartney, frisando que as alterações no futuro não vão diminuir a vontade das pessoas visitarem Macau para jogar.