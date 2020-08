Pequim prepara 540 mil milhões de patacas para melhorar rede ferroviária na Grande Baía

As autoridades de Pequim vão avançar com uma soma de 474 mil milhões de yuan, o equivalente a cerca de 540 mil milhões de patacas, para melhorar a ferrovia entre as cidades pertencentes à Grande Baía. Macau não será esquecida e, segundo o plano do Governo Central, ficará mais integrada na rede ferroviária da área.

O Governo chinês vai investir 474 mil milhões de yuan, o equivalente a cerca de 540 mil milhões de patacas, no melhoramento da rede ferroviária da zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O plano chinês é, até 2035, construir 775 quilómetros de ferrovia e cinco centros de transportes, noticiou o jornal South China Morning Post. Macau ficará mais integrada na rede ferroviária regional.

O plano, aprovado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma a 30 de Julho, visa ligar as 11 cidades da Grande Baía (Macau, Hong Kong, Cantão, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Zhongshan, Huizhou, Jiangmen, Zhuhai e Zhaoqing) através de 5.700 quilómetros de ferrovia até 2035, construindo de raiz mais 775 quilómetros. O plano prevê a construção de redes ferroviárias de alta velocidade, ferrovias normais, ferrovias urbanas e suburbanas.

Segundo o plano, daqui a 15 anos os passageiros poderão deslocar-se entre as principais cidades da Grande Baía em apenas uma hora. Além disso, será possível ir às cidades capitais das províncias vizinhas em três horas. Centros modais de transportes serão construídos nas cidades, ligando os aeroportos à rede ferroviária.

De acordo com a notícia do South China Morning Post, Macau e Hong Kong também serão integrados na rede regional. Segundo escreve o jornal Ou Mun, o objectivo passa também por ligar Macau à rede dos comboios de alta velocidade, comboios intercidades e metro ligeiro nas estações de Zhuhai e de Hengqin. Com isto, será possível no futuro que os residentes de Macau possam vir a poder chegar ao Aeroporto Internacional de Cantão através de comboio de alta velocidade.

Em 2017, Pequim apresentou o plano da Grande Baía, que pretende transformar a região num centro económico e tecnológico. Porém, o sistema de transportes entre as 11 cidades é actualmente limitado, considera Guo Wanda, vice-presidente executivo do ‘think tank’ China Development Institute. Ao South China Morning Post, Guo Wanda disse: “Ainda existem poucas linhas [ferroviárias] entre as cidades, e é pouco conveniente mudar do comboio para o metro e outros serviços [em diferentes cidades]”.

Segundo o plano, as cidades pequenas e médias ficariam melhor interligadas, em vez de serem ofuscadas pelas grandes cidades, comentou Huo Weidong, do Instituto de Estudos de Desenvolvimento de Guangdong, Hong Kong e Macau, da Universidade Sun Yat Sen, em Hong Kong.

O plano deverá alavancar a economia da Grande Baía, considerou Peng Peng, director executivo da Guangdong System Reform Research Society. “Guangdong, a maior província em termos de comércio externo [da China], foi duramente afectada pela pandemia de coronavírus e pelas relações EUA-China. Não podemos depender do comércio externo para a recuperação”, disse, acrescentando que “num curto prazo, o espaço para impulsionar a procura interna será limitado, portanto, a construção desta infraestrutura será a principal via de crescimento”.