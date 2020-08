Novo cálculo das remunerações suplementares nas forças de segurança é mais justo, diz Ho Ion Sang

A proposta de lei do Governo não actualiza o valor da remuneração suplementar dos trabalhadores das forças de segurança, mas apresenta uma nova forma de cálculo. O diploma está em discussão na especialidade e propõe que a duração média do trabalho mensal seja usada para calcular as horas do trabalho semanal destes trabalhadores.

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, afirmou ontem que “há mais justiça” na fórmula de cálculo que o Governo introduziu na proposta de lei relativa a remunerações acessórias das forças e serviços de segurança. O diploma está a ser discutido na especialidade e prevê uma remuneração suplementar aos trabalhadores das forças de segurança que excedam o horário normal de trabalho de 44 horas.

De acordo com os dados apresentados ontem pelo Governo à Assembleia Legislativa, todos os funcionários das forças de segurança trabalham mais do que 44 horas semanais. “O pessoal das forças de segurança trabalha, em média, 45 a 46 horas por semana. No Corpo de Bombeiros, por exemplo, a média é de 48 horas semanais. Já na Polícia Judiciária, por causa das características do trabalho ou porque é preciso mais tempo para investigar um determinado caso, o número de horas [extraordinárias] ainda é mais elevado”, disse Ho Ion Sang, citado pela TDM-Rádio Macau, após uma reunião entre a 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e representantes do Governo.

Actualmente, os trabalhadores das forças de segurança que trabalhem mais do que 44 horas por semana já recebem uma remuneração suplementar à semelhança dos funcionários da Administração Pública que trabalham, regra geral, cerca de 36 horas semanais. No âmbito do Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública, os funcionários que trabalhem mais do que 44 horas têm direito a uma compensação correspondente ao índice 100 da tabela salarial da função pública, que equivale a 9.100 patacas.

“Baseando-se a prestação de trabalho nas forças e serviços de segurança numa natureza de disponibilidade permanente, traduz-se, muitas vezes, em jornada contínua, que excede largamente o horário normal de trabalho, induzindo dificuldade do cálculo semanal”, justifica o Governo na proposta de lei em análise na especialidade.

Para resolver a situação, o Governo propõe recorrer à duração média do trabalho mensal para calcular as horas do trabalho semanal destes trabalhadores. “Quando, por motivos de serviço, a duração do trabalho semanal prestado não for superior ao número de horas semanais previstas, o cálculo respectivo faz-se a partir da divisão do total de horas de trabalho mensal pelo número de dias úteis de trabalho nesse mesmo mês, multiplicado por cinco dias úteis de trabalho semanal”, pode ler-se no diploma em análise.

Em declarações à TDM-Rádio, Ho Ion Sang referiu que, assim “passa a haver um padrão, uma regra uniforme” e que “há mais justiça” nesta fórmula de cálculo.

Na proposta de lei, o Governo indica também que “esta remuneração suplementar exclui a percepção de remuneração relativa a horário extraordinário, trabalho por turnos, horário específico de trabalho e disponibilidade, previstas no regime geral da função pública”.

Recorde-se que na votação da proposta na generalidade, os deputados pediram ao Governo para actualizar o índice de referência no cálculo da remuneração suplementar, mas o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, disse na altura que não estavam reunidas as condições para aumentos devido ao défice orçamental.