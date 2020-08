Nas paragens, os autocarros são menos frequentes e vêm mais cheios

Há menos autocarros a circular em Macau e os que chegam às paragens vêm mais lotados. Esta foi a opinião partilhada pela maioria das pessoas ouvidas pelo PONTO FINAL que esperavam por transporte nas paragens. Quanto às notícias sobre “autocarros-fantasma” na aplicação móvel da DSAT, verifica-se o fenómeno inverso: autocarros que chegam e que não estão assinalados na ‘app’.

André Vinagre*

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O que se sente nas paragens é que os autocarros são menos frequentes. Além disso, quando aparecem, vêm mais cheios, dizem os utentes da rede de autocarros de Macau. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), recorde-se, tinha anunciado a redução na frequência dos autocarros. Já às queixas que dão conta de que a aplicação da DSAT mostra autocarros que não estão a circular, são desmentidas. Há até quem verifique o contrário: autocarros que surgem mesmo que não haja indicação na aplicação.

À sombra da paragem, enquanto espera o 28A na Praça de Ferreira do Amaral, está o senhor Lau. Usa todos os dias o autocarro e, por isso nota que “agora os autocarros são menos frequentes”. Já quanto à lotação dos mesmos diz não ter notado diferenças. O reformado também usa a aplicação da DSAT todos os dias e não corrobora as críticas feitas nas redes sociais de que há “autocarros-fantasma” a circular, pelo contrário: “Acho que a aplicação funciona bem na maior parte do tempo, mas às vezes o autocarro não aparece na ‘app’ e chega na mesma”.

Chan esconde-se do sol que bate na Ferreira do Amaral com um guarda-chuva. Tem 18 anos, estuda engenharia civil e está à espera do autocarro que a leve para a Universidade de Macau. Vai olhando para o telefone enquanto vai confirmando que faz o trajecto todos os dias. Também ela vê os autocarros mais cheios nos últimos dias.

Ng é da mesma opinião: “Há menos autocarros e mais pessoas do que nos últimos tempos”. Mas, em comparação com o ano passado, não vê diferenças substanciais, e justifica com o facto de as pessoas saírem mais de casa depois da pandemia. Sobre a aplicação, também ele nota que acontece o fenómeno oposto dos “autocarros-fantasma”. “Às vezes, os autocarros não aparecem na ‘app’, mas aparecem na realidade”, diz o engenheiro. De resto, Ng só tem elogios relativamente à aplicação móvel da DSAT. Lembrando que já morou tanto em Hong Kong como no interior da China, diz que “aqui a ‘app’ é muito melhor”.

O senhor Leong está encostado à parede, junto à paragem da Rua do Campo, precisamente olhando para a aplicação da DSAT, acompanhando o autocarro que quer apanhar. Não quer falar, mas, questionado sobre a fiabilidade da aplicação, acaba por dizer: “Tem uma precisão à volta dos 90%”.

Afonso, estudante de 22 anos em Portugal, regressou a Macau para férias. “Não ando muito de transportes, mas parece que têm funcionado bem”, confessa. Fazendo a comparação com o sistema de transportes de Portugal, Afonso assinala: “Os transportes em Macau dão 10-0 aos de Portugal”. Sobre as reduções no número de autocarros anunciados pela DSAT, refere apenas: “Ouvi dizer que reduziram a frequência, mas eu não notei nada”.

“Agora, [os autocarros] são menos frequentes e há mais pessoas do que há um ano”, concorda Wong, estudante de 12 anos que espera o 5 ou o 9A para as Portas do Cerco. A jovem, que usa frequentemente a ‘app’, indica que “às vezes funciona bem e outras vezes funciona mal”. Wong faz parte do grupo que vê “autocarros-fantasma” na aplicação. “Já me aconteceu que o autocarro está a chegar na ‘app’ e não na vida real”, diz.

Michael espera pelo autocarro para a Taipa na Avenida Almeida Ribeiro. O filipino de 33 anos também deixa elogios à rede de transportes de Macau, mas admite que “há menos autocarros desde há uns dias, e estão mais cheios”. O reformado senhor U também espera pelo autocarro na Almeida Ribeiro. Viaja todos os dias de autocarro, mas não olha para a aplicação. Também ele diz que ultimamente os autocarros estão mais lotados: “Agora a situação é como quando havia muitos turistas”.

AUTOCARROS MENOS FREQUENTES E “FANTASMAS”

No início deste mês, a DSAT lançou novos horários para a circulação dos autocarros, que passam a fazer com que os utentes sejam obrigados a esperar mais tempo, à excepção das horas de ponta e fins-de-semana. Com a medida, vários percursos têm os tempos de partida aumentados de oito, dez e 30 minutos para períodos de 15, 30 e 60 minutos. A DSAT justificou os cortes nas frequências com as férias escolares e prometeu que, quando regressarem as aulas, a situação volta à normalidade.

O Governo negou que a medida, que vai permitir uma poupança de dois milhões de patacas no orçamento da DSAT, tivesse a ver com cortes orçamentais.

A medida levantou críticas e, na Assembleia Legislativa (AL), Ho Ion Sang abordou o tema, reclamando que o Governo voltasse atrás na redução da frequência dos autocarros. Também outros deputados, como Sulu Sou, Agnes Lam e José Pereira Coutinho criticaram publicamente a decisão.

Os autocarros também estiveram sob fogo esta semana devido aos veículos que não estão onde é indicado na aplicação da DSAT. Segundo o jornal Macau Post Daily, a situação motivou queixas de vários cidadãos, obrigando o organismo do Governo a responder. A DSAT explicou que todos os autocarros estão munidos de tecnologia de identificação por radiofrequência, capaz de localizar os autocarros assim que chegam a cada paragem. Segundo os dados da DSAT, a aplicação tem uma precisão de 97%, enquanto a média de precisão das aplicações do resto do mundo é de cerca de 95%.

*com Ka Kio Mok