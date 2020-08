“Kumusta, Kabayan?”, uma aplicação móvel para avaliar a saúde mental da comunidade filipina

É lançada hoje a aplicação móvel “Kumusta, Kabayan?”, que foi desenvolvida na Universidade de Macau e que tem como objectivo fazer uma avaliação da saúde mental da comunidade filipina que trabalha em Macau. A Caritas esteve envolvida no projecto e Paul Pun, secretário-geral da instituição, explica que muitos elementos da comunidade não dormem o suficiente.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Kumusta, Kabayan?”, ou, em português, “Como estás, compatriota?”, é o nome da aplicação móvel que será lançada hoje no centro WelAnser da Caritas. A ‘app’ foi desenvolvida por uma equipa do Departamento de Psicologia da Universidade de Macau (UMAC) e tem como objectivo dar apoio psicológico, em particular, à comunidade filipina que trabalha em Macau. Ao PONTO FINAL, Paul Pun, secretário-geral da Caritas, explicou que muitos migrantes das Filipinas se sentem perturbados psicologicamente e não dormem o suficiente.

Esta é uma ferramenta para analisar a saúde mental e que tem como prioritária a comunidade filipina. Os detalhes vão ser revelados hoje pelo Centro de Estudos de Macau da UMAC e pela Caritas. Paul Pun adiantou que estará presente um representante do Consulado das Filipinas em Macau.

Com a aplicação, os elementos da comunidade “podem perceber se têm problemas e, se tiverem, podem procurar ajuda profissional”, explicou Paul Pun, que confessa ainda não ter experimentado a tecnologia. A Caritas colaborou com o projecto facultando dados sobre a comunidade filipina à equipa da UMAC.

Alguns dos problemas mais recorrentes entre a comunidade filipina que trabalha em Macau é o facto de não dormirem o suficiente, apontou Paul Pun. “Alguns sentem-se perturbados emocionalmente, e expressam diferentes problemas psicológicos”, acrescentou, justificando que “isso pode ter a ver com o facto de estarem com saudades de casa”. “Com esta tecnologia, eles podem saber qual é o seu problema. Alguns podem não saber até que têm um problema”, referiu, afirmando: “Eles precisam de atenção”.

Qualquer pessoa pode usar a aplicação móvel, mas o público-alvo é a comunidade filipina, porque “é mais fácil para fazer a análise”, explicou o secretário-geral da Caritas, ressalvando: “Acho que se deve adaptar a diferentes nacionalidades e comunidades no futuro”. A opção pelos trabalhadores migrantes filipinos como alvo deste programa foi motivada por um estudo prévio da equipa, que identificou mais problemas relacionados com a saúde mental neste grupo do que nos chineses de Macau.

Esta aplicação surge na sequência do projecto-piloto lançado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Macau, para fornecer um programa de saúde mental à comunidade. A ‘app’ faz parte deste projecto. Inicialmente estava previsto que fosse lançada no final de 2019, mas acaba por ser lançada agora. Ao PONTO FINAL, em Agosto do ano passado, Brian Hall, professor do Departamento de Psicologia da UMAC, tinha adiantado que o objectivo final passava por servir 2,3 milhões de cidadãos filipinos em todo o mundo”.