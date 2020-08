“Eu sou o tipo que coloca questões sobre esta relação entre a vida e o objecto”

Na relação ambígua entre a criatura viva e a coisa inanimada situa-se a interrogação que atravessa o corpo de trabalho de Rusty Fox, fotógrafo de Macau que, depois de uma década a viver no Reino Unido, regressou com vontade firme de impor a cultura do photobook num meio de produção fotográfica ainda escassa. Jurado do concurso de fotografia organizado pela Macau Closer, Rusty espera “ver as pessoas a fazerem algo mais do que apenas uma imagem bonita”.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Chegou a Cardiff para estudar cozinha, lugar de alquimia onde não encontrou confiança e instinto para se libertar das regras apertadas guardadas nos livros. Falta às aulas, compra, “por acidente”, uma câmara analógica, num tempo em que a lomografia era tendência, exercício instantâneo e sedutor. Começa a fotografar aleatoriamente, arrisca a incursão no curso de Fotografia da University of East London. “Tinha 21 anos, só quando a universidade em Londres aceitou a minha candidatura é que contei aos meus pais”. Da capital britânica transita para o mestrado na University of South Wales, em Newport, no País de Gales – uma das mais conceituadas escolas europeias de fotografia documental -, levado por um encontro breve com David Hurn, fotógrafo da Magnum e fundador da escola. Com cinco projectos realizados até hoje e um outro em preparação, a interrogação de Wang Lap Wong (Rusty Fox), agora com 29 anos, continua a assentar na ligação entre o sujeito vivo e o objecto, na respiração entre a vida e a sua ausência. Da taxidermia ao embrião mergulhado em formol, da ilusão contida nas areias de Hac-Sa à violência das imagens de olhos rasurados daqueles que, entregues a um estado ébrio, se afiguram para o fotógrafo como manequins, bonecos desprovidos de vida, que reproduzem na linguagem do corpo uma forma mecânica de sacudir a rotina.

Enquanto estudante de Fotografia em Londres, Rusty integra um pequeno grupo sobre o qual recai a possibilidade de passar um dia em Newport com David Hurn, o fotógrafo da Magnum, nascido em 1934, que fundara a conhecida Escola de Fotografia Documental integrada na University of South Wales. “O tempo que passei com ele mudou-me muito. Lembro-me que o David Hurn me perguntou: ‘Em que tipo de fotografia estás focado?’ Eu eu disse: ‘street photography’. E ele ficou tão zangado: ‘o que raio é street photography? Isso não explica nada’. Ficou tão zangado e surpreendido, e eu assustado. Ele disse-me para me focar na minha motivação em relação ao tema e ao projecto. Comecei a pensar nisso e decidi ir para Newport depois da minha licenciatura”.

Terminado o mestrado em Newport, o primeiro projecto fotográfico, “Dummy”, acontece, no final de 2016, em Bristol, cidade caldo de trip-hop e arte urbana, onde se atira a trabalhar num clube nocturno onde desaguam corpos exauridos pela banalidade da sucessão dos dias. “Candidatei-me a uma vaga para fotógrafo de clube. Fiz um acordo com eles: não vou receber dinheiro vosso mas dão-me o direito a usar todas as fotografias que eu fizer”. Enquanto mostra as imagens no livro, editado em 2018, Rusty descreve o processo de fotografar espectros atordoados pela excitação potenciada pelo álcool. “Isto não é encenado, são pessoas reais, a beber, a consumir drogas no clube. Eu via-as todas as noites, todos os fins-de-semana”.

Imagens onde, à exaltação dos corpos, é subtraída a expressão dos olhos, rasurados ao ponto de diluir a identidade. “Quando os vês na vida real, a ficarem tão bêbados e drogados, os seus olhos são apenas assim, não estão focados em nada, parecem sem vida. Senti que eles eram manequins, bonecos”. Como personagens? “Sim, as pessoas querem tornar-se atraentes e agem assim no clube. Senti que eram totalmente uma personagem. Eu, o ‘bartender’, o dj, mantinhamo-nos despertos porque não bebíamos álcool. Viamo-los e pensávamos: são todos iguais, a fazer coisas estúpidas. Eu via como eles eram diferentes, antes e depois de beberem álcool, as pessoas ficavam tão soltas e faziam coisas loucas. E eu tentava apagar as suas características faciais, porque não é importante, não precisas de ver os seus olhos para conseguir uma emoção ou um sentido, a partir do seu corpo, é uma linguagem corporal. Por isso fiz este projecto. Claro que é muito extremo, algumas pessoas pensavam que era demasiado. É a minha perspectiva de como os vi como pessoas, como objectos, porque me pareciam objectos, durante esse tempo”.

Além de “Dummy”, Rusty Fox, que regressou a Macau em 2017, depois de 11 anos no Reino Unido, desenvolveu ainda os projectos “Dark Specimen”, “Brutal”, “Mǎorganic” e “Form of Animals”. A agregar o corpo de trabalho, um mesmo conceito e interrogação, que oscilam entre formas vivas e inanimadas. “É a ligação entre os objectos e o ser humano ou o sujeito vivo. Porque em ‘Dummy’, por exemplo, para mim eles são como objectos vivos. É um exemplo perfeito de como, ao mesmo tempo, são criaturas vivas e agem como um objecto”.

“QUANDO FOTOGRAFAMOS ESPÉCIMES, PENSAMOS: UM DIA VIVO, OUTRO DIA OBJECTO”

Mais que uma linha ténue entre vida e a sua ausência, Rusty Fox fala em simbiose. “Nem diria que há uma linha fina, está tudo misturado, hoje, porque dependemos dos objectos. Qual é a fronteira entre o objecto e a criatura viva?”. O enfoque científico e biológico não estão arredados de um conjunto onde a relação entre organismos vivos e inanimados influencia a percepção que o fotógrafo tem da vida urbana. “Passei tantos anos a olhar para espécimes animais. Quando fotografamos espécimes, pensamos: um dia vivo, outro dia objecto. Não temos resposta para isto, porque a ciência pode tornar animais em animais embalsamados, as pessoas nunca pensam nisto. Especialmente neste tempo em que a nossa vida está misturada com a alta tecnologia, mas continuamos a tentar encontrar uma forma natural de viver a nossa vida quotidiana. Eu sou o tipo que coloca questões sobre esta relação entre a vida e o objecto”.

O fotógrafo justifica o uso reiterado do fundo negro, nas imagens, como forma de isolar o sujeito, de o colocar em evidência. “É o meio que uso para o isolar de tudo, para mostrar o sujeito. Quando o isolas, percebes o quão estranho é”. O mesmo acontece nas fotografias que começou a produzir no início desde ano, conduzido pelo vazio que invadiu a cidade. Mostra imagens de ramos de árvores, matéria orgânica que parece assumir forma humana. “Exacto, é algo orgânico. São as árvores que estão à nossa volta, todos os dias, em Macau. Ramos numa cidade. O que pensei foi: se não os isolares para os veres como são, não te vais aperceber que estão lá e têm esta aparência. Já lá estavam muito antes de eu nascer. Estas formas são mais sobre como elas se apresentam enquanto elas próprias. Comecei isto no início do coronavírus”.

Porque sentiu necessidade de o fazer? “Porque quando as pessoas estavam tão focadas na Macau vazia e em como é que o vírus nos afecta, eu pensei que precisava de ver algo diferentemente. Comecei a olhar para as plantas e apercebi-me que o vírus não deve afectá-las de todo. Podes ver como algumas delas estão tão torcidas, cortaram os ramos e elas cresceram assim. São como nós, as pessoas que vivem na cidade, têm que ser modificadas para se adaptarem à cidade, porque, se não os cortarem, os ramos podem chegar à estrada. Parecem-se com um ser humano, um corpo distorcido, porque partilham o mesmo elemento connosco”.

O projecto, com conceito ainda difuso, deverá estender-se ao longo de mais de um ano. “Apenas pensei em qual a relação entre as árvores e as pessoas que vivem na cidade. Ainda estou a trabalhar nisso, um projecto leva sempre mais de um ano. Quando inicio um projecto, só tiro fotografias, perco o interesse por tudo o resto”.

Rusty Fox fundou, pouco antes do regresso a Macau, o grupo Dialect, que, nos seus cinco elementos, congrega fotógrafos e designers. Com um estúdio na zona da Barra, o colectivo tem como desígnio promover no território a cultura do photobook, ainda muito arredada das bibliotecas e livrarias locais. “Estamos a tentar construir uma biblioteca de photobooks em Macau, porque cá há tanta falta de um certo tipo de fotografia. Se fores a uma biblioteca cá, a uma universidade, eles não têm photobooks, podem ter algo que te ensine a tirar fotografias”.

Rusty Fox integra, a par com Eduardo Martins, João Miguel Barros, Alice Kok e Adriano Ma, o júri do Concurso de Fotografia organizado pela revista Macau Closer. Uma iniciativa que o fotógrafo diz ser um desafio para aqueles que produzem fotografia no território. “Vi as regras, são um desafio para as pessoas de cá, porque as regras dizem que as imagens não podem ser muito editadas. Nunca vi uma competição em Macau com estas regras, estes são padrões mais internacionais. Espero ver as pessoas a fazerem algo mais do que apenas uma imagem bonita”.