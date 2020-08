Ávila regressa ao pódio em Zhuzhou

Rodolfo Ávila voltou ontem a subir ao pódio na terceira corrida da temporada do Campeonato da China de Carros de Turismo no Circuito Internacional de Zhuzhou. O piloto de Macau terminou na terceira posição a primeira das duas corridas do dia.

Depois de ter obtido um segundo e um terceiro lugar nas duas primeiras corridas do campeonato, disputadas na quarta-feira, Rodolfo Ávila largava do terceiro e sexto lugar, respectivamente, para as duas corridas de quinta-feira a contar para o do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC).

O piloto da 333 Racing manteve a terceira posição em que largou para a corrida de 10 voltas para somar novamente pontos no que respeita às contas do campeonato. Na quarta corrida desta longa semana na província de Hunan, Ávila foi o sétimo classificado, tendo o VW Lamando nº2 acusado os mesmos problemas com os pneus que não têm aguentado as 15 voltas ao traçado chinês.

“A primeira corrida correu como esperávamos e é sempre muito positivo ter uma presença constante nos lugares do pódio. Na segunda corrida, voltei a ter os mesmos problemas de ontem, com os pneus a terem uma queda de performance muito grande nas últimas cinco voltas. Contudo, um dos meus companheiros de equipa venceu a corrida, o que é um sinal positivo e significa que estamos no bom caminho. O fim-de-semana só agora chegou a meio e há tenho quatro corridas e duas sessões de qualificações, que atribuem pontos, para disputar”, disse Rodolfo Ávila.

Hoje não serão realizadas corridas, mas os pilotos sairão novamente para a pista para disputarem as sessões de qualificação que determinarão as posições para o arranque para a se sexta e oitava corridas do programa.

Ávila volta a guiar pela MG nas TCR China Series

A par com a sua participação no CTCC esta temporada, Rodolfo Ávila vai novamente este ano participar nas TCR China Series, onde irá representar a MG XPower Team nas seis jornadas duplas da competição inteiramente disputada na República Popular da China. Após ter estreado em competição o novo MG6 XPower TCR na temporada transacta, o piloto português de Macau será um dos quatro pilotos que irá representar a marca inglesa do grupo chinês SAIC Motor já partir deste fim-de-semana.

No Circuito Internacional de Zhuzhou, na província de Hunan, Ávila dá início à mais forte competição nacional da classe TCR no continente asiático, cujas viaturas são idênticas aquelas que participam na Taça do Mundo FIA da especialidade. “Tive a oportunidade de conduzir o MG6 XPower TCR nas suas duas primeiras corridas. Este foi o primeiro projecto de competição de alto nível da MG realizado na China e os problemas que encontrámos na altura foram perfeitamente normais para um carro que era totalmente novo. Depois das provas do TCR China, o carro esteve na Europa no final do ano passado, onde sofreu uma evolução que certamente se irá reflectir positivamente esta época em termos de performance”, começa por explicar Ávila.

Visto que a pandemia global limitou o trabalho de pista de pré-temporada, só ontem o piloto teve a possibilidade de se sentar ao volante do MG6 XPower TCR, nas duas sessões de 30 minutos de testes que irão anteceder os treinos livres e de qualificação agendados para hoje. “Obviamente que este não é um cenário ideal, mas depois de tantos adiamentos e interrogações, só estar aqui, pronto a participar nas primeiras corridas do ano, já me deixa bastante feliz. Conheço bem ambos os carros, as equipas e também o circuito, portanto sinto-me capaz de enfrentar o desafio que temos pela frente. Vivemos tempos especiais e este será com certeza um evento especial”, afirma o piloto do MG6 XPower TCR que ostentará este ano o nº20.

Devido às condicionantes causadas pela pandemia, o programa deste fim-de-semana irá incluir o equivalente a dois eventos. Assim, serão disputadas ao todo quatro corridas, duas amanhã e duas no domingo. Após estas duas provas, o campeonato irá realizar corridas em Zhejiang, no circuito de Fórmula 1 de Xangai, e terminará em Zhuhai.