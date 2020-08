Três gerentes de salões de beleza são acusadas de violarem lei de protecção de dados pessoais

Uma investigação da Polícia Judiciária levou à detenção de três mulheres por suspeita de violação da lei de protecção de dados pessoais. Em causa está o desvio indevido de dados pessoais e a omissão de notificação do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

Eduardo Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três gestoras de três salões de beleza por suspeita de violação da lei de protecção de dados pessoais depois de uma série de reclamações por chamadas de promoção de serviços de beleza. O caso começou a ser investigado pela PJ no dia 9 de Julho após indicação do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

“No início de 2019, o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais recebeu reclamações de vários cidadãos por telefonemas constantes de telemarketing e publicidade. Apesar de terem recusado várias vezes as chamadas de televendas, os cidadãos continuaram a receber telefonemas a promover serviços de beleza”, começou por explicar o porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

De acordo com as informações recolhidas pela investigação, os dados pessoais das pessoas foram recolhidos por duas empresas de telemarketing e partilhados com três salões de beleza localizados na Areia Preta, Nam Van e Taipa.

“Conseguimos seguir os dados até três empresas diferentes e exigimos explicações. Eles apresentaram as suas actividades, mas não deram qualquer tipo de justificação sobre a obtenção e uso dos dados. Mesmo após o envio de uma carta oficial a exigir explicações, as empresas ignoraram. Como estas empresas não cumpriram a obrigação de notificar o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais de acordo com as disposições da lei de informações pessoais, a PJ deslocou-se aos locais das empresas para interrogar os funcionários”, referiu a PJ através de um porta-voz.

Na sequência de um interrogatório a 19 funcionários, a PJ deteve três mulheres com idades entre 39 e 49 anos, sendo que duas são residentes de Hong Kong e outra residente de Macau. “Elas admitiram ter utilizado dados pessoais para comunicar e angariar clientes e por isso estão implicadas no crime de não cumprimento de obrigações relativas à protecção de dados. As três gerentes são acusadas de violação do artigo 37º da Lei número 8/2005 da Lei da protecção de dados pessoais e foram presentes hoje ao Ministério Público”, assinalou a PJ.

Segundo o referido artigo, é punido com pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias quem intencionalmente omitir a notificação ou o pedido de autorização à autoridade pública assim como “fornecer falsas informações na notificação ou nos pedidos de autorização para o tratamento de dados pessoais ou neste proceder a modificações não consentidas pelo instrumento de legalização”.

Para além disso, a lei prevê uma punição a quem “desviar ou utilizar dados pessoais, de forma incompatível com a finalidade determinante da recolha ou com o instrumento de legalização”, e promova ou efectue “uma interconexão ilegal de dados pessoais”.