Sociólogo alerta para instabilidade criada por desigualdades sociais

A diferença entre ricos e pobres poderá vir a contribuir para a instabilidade social em Macau, considera o sociólogo Spencer Li, responsável por uma investigação sobre as principais alteações sociais em Macau. Em entrevista à Rádio Macau, Spencer Li salientou que o Executivo deve estar atento aos “sinais de alerta” e actuar para diminuir as desigualdades sociais. Apesar de estar consciente que Macau é uma “sociedade próspera”, com rendimentos elevados, há também uma parte importante da população à margem que não deve ser ignorada.

Segundo um inquérito que serviu de base para esta análise social, quase um terço dos residentes de Macau vive com menos de 4.000 patacas por mês, “pelo que provavelmente tem de depender da assistência do Governo, caso contrário não consegue viver numa cidade tão cara como Macau, sobretudo ao nível da habitação”. Assim, “é importante reduzir a desigualdade de rendimentos”, sublinha o investigador da Universidade de Macau.

Spencer Li utiliza ainda Hong Kong como exemplo para mostrar eventuais consequências da falta de acção por parte do Governo. “Se houver um fosso muito grande entre ricos e pobres, e se a geração mais jovem não vê um futuro e uma forma de melhorar o padrão de vida, pode, eventualmente, gerar um problema, como instabilidade social e até motins. Muitos especialistas entendem que a desigualdade social, sobretudo a falta de oportunidades e de perspectivas de futuro, é, em parte, responsável pelos problemas, pela violência e pela confrontação, sobretudo entre os jovens e o Governo”, disse o sociólogo à Rádio Macau.

O inquérito, iniciado em 2016, contou com uma amostra de 3.500 residentes de Macau, sendo que mais de metade eram mulheres. A maioria dos residentes (mais de 90%) afirmou apoiar a igualdade de género. Porém, quando confrontados com casos concretos, entre 20% e 30% dos inquiridos expressaram o oposto. “Quando perguntámos sobre a estrutura sociopolítica, há uma minoria que pensa claramente que os homens devem ter um tratamento privilegiado em relação às mulheres. Por exemplo, 29% dos inquiridos acham que o ensino universitário é mais importante para os homens do que para as mulheres; 28% entendem que os homens dão melhores líderes políticos do que as mulheres e 24% consideram que os homens fazem também um melhor trabalho do que as mulheres como gestores de empresas”, disse Spencer Li. O inquérito revelou ainda que 19% dos inquiridos responderam que, em tempos de austeridade, “as mulheres devem ser as primeiras a ser dispensadas, devendo manter-se os homens empregados”.

O estudo aborda também a atitude dos residentes relativamente a grupos marginalizados, como migrantes. Segundo Spencer Li, a maioria dos residentes é “bastante tolerante” num território elevado em termos de “multiculturismo”. No entanto, a pesquisa mostra também que 10% dos entrevistados mostraram desagrado com a possibilidade de partilhar o bairro com trabalhadores migrantes, incluindo do interior da China.

O inquérito abordou ainda o nível da educação dos entrevistados. Apesar de um terço da população ter um curso superior, Macau continua “abaixo do que seria esperado para a sociedade próspera e moderna que é”, alertou Spencer Li, acrescentando que era esperado que mais pessoas tivessem um curso superior no território. “Comparando com outras regiões desenvolvidas, o nível de educação é baixo”, afirmou o sociólogo.