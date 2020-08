Serviços de Saúde evitam tomar posição sobre financiamento de vacina da Universidade de Ciência e Tecnologia

O médico adjunto da Direcção do Centro Hospital do Conde São Januário, Lo Iek Long, afirmou ontem em conferência de imprensa que os Serviços de Saúde não se podem comprometer com o financiamento de uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Ciência e Tecnologia. O representante dos Serviços de Saúde foi questionado sobre as necessidades de financiamento da Universidade de Ciência e Tecnologia para dar seguimento aos estudos desenvolvidos para uma vacina contra a Covid-19. Segundo uma reportagem da TDM, o valor necessário ronda os 600 milhões de patacas.

“Os Serviços de Saúde têm acompanhado a situação do desenvolvimento de uma vacina e a nossa responsabilidade é garantir que haja uma vacina segura e de qualidade para a população. Não podemos excluir todas as opções, temos de analisar diferentes factores, diferentes escolhas. Em relação à vacina desenvolvida pela Universidade de Ciência e Tecnologia e o eventual apoio financeiro, não temos uma posição definida. Não dizemos que sim ou que não. Pelo que li, esses estudos são um avanço de Macau, mas temos de ter mais dados clínicos e só depois de diferentes ensaios clínicos é que pode entrar no mercado, o que vai levar tempo para sabermos a eficiência da vacina”, disse Lo Iek Long.

Em relação ao estudo desenvolvido pela Universidade de Macau para a criação de um sistema de detecção e distinção entre a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e outras pneumonias, Lo Iek Long assumiu que, os Serviços de Saúde encaram esse método como “uma tecnologia complementar” para diagnóstico, mas que ainda não foi implementada.

“Encaramos esse sistema como uma tecnologia complementar para o nosso diagnóstico. Actualmente verificámos um aumento de procura desta tecnologia. Todos os pacientes que tiveram o nosso tratamento também demonstram como as nossas medidas foram eficazes. O sistema de diagnóstico desenvolvido pela Universidade de Macau foi desenvolvido tendo por base tecnologia de inteligência artificial muito avançada e é encorajador para Macau, mas ainda não estamos a aplicar essa tecnologia”, concluiu.

E.S.