Lucros do BNU caem 20%. Carlos Cid Álvares fala em resultados “normais” tendo em conta a pandemia

No primeiro semestre do ano, o BNU registou lucros líquidos de 253,9 milhões de patacas. Este valor mostra uma queda de 20% face aos resultados líquidos do mesmo período do ano passado. Carlos Cid Álvares, presidente da Comissão Executiva do banco, explicou ao PONTO FINAL que, “na sequência da calamidade que estamos todos a viver, os resultados são normais”.

André Vinagre

No balancete referente ao primeiro semestre de 2020, publicado ontem em Boletim Oficial, o BNU registou lucros antes da aplicação de impostos de 253,9 milhões de patacas, o que se traduz numa descida de 20% face aos resultados líquidos dos primeiros seis meses do ano passado. A queda reflecte o período de pandemia que se vive, explicou ao PONTO FINAL Carlos Cid Álvares, presidente da Comissão Executiva da instituição bancária: “Na sequência da calamidade que estamos todos a viver, os resultados são normais”.

No primeiro semestre do ano passado, o banco registou lucros de cerca de 304,6 milhões de patacas. Carlos Cid Álvares lembrou que a quebra nos lucros do banco acompanhou a tendência da economia de Macau. Recorde-se que no final de Junho a Universidade de Macau previu uma queda no PIB da região de entre 54,5% a 60% até ao final deste ano.

O presidente do BNU indicou que as áreas em que o banco está a cair são áreas relacionadas com a Covid-19, como os cartões de crédito: “As pessoas não estão a viajar, não estão a consumir como consumiam. Aí temos uma quebra de receitas nas comissões muito forte”. A queda nas comissões sobre os cartões de crédito foi de cerca de 35% este semestre, face ao mesmo período ano passado, referiu Carlos Cid Álvares. Além disso, durante o primeiro semestre houve menos crédito à habitação, acrescentou.

“Por outro lado, está a subir tudo o que diz respeito a transacções em bolsa, as pessoas têm estado com mais tempo a olhar para os mercados”, ressalvou. “As transacções em bolsa mais do que dobraram em relação ao ano passado”, frisou. Além disso, Cid Álvares também se mostrou satisfeito pelo facto de a margem financeira do banco se ter mantido igual à do ano passado e por as comissões sobre fundos imobiliários terem crescido.

Há três meses, o presidente do BNU tinha apontado para uma queda de 20% no final deste ano. Agora, mantém a previsão: “Até ao fim do ano sinto que isto vai andar mais ou menos por este caminho”. As contas podem até ser amortizadas se os turistas voltarem a Macau ou se se encontrar uma vacina contra a Covid-19 até ao final do ano. “Se o tema dos vistos individuais for resolvido e se houver um acréscimo de gente aqui em Macau, e se também o tema da vacina for para a frente e der confiança às pessoas para poderem viajar, eu acredito que haja uma recuperação dos resultados e que os mesmos se situem nos 15% abaixo [dos do ano passado]”, afirmou.