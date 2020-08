Larga maioria dos participantes nas excursões locais mostram-se satisfeitos, diz a DST

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), indicou que têm sido recolhidos dados relativos às excursões locais lançadas pelo Governo que mostram que 85% dos participantes estão satisfeitos com a organização.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Cerca de 85% das pessoas que participaram nas excursões locais lançadas pelo Governo mostram-se satisfeitas com a organização e serviços das visitas guiadas, indica a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), numa resposta a uma interpelação escrita de Agnes Lam, encaminhada ontem pela deputada às redacções. Os dados recolhidos pelo organismo mostram ainda que mais de 30% dos participantes se interessa por degustação de comida e turismo marítimo. Apenas 20% quer usar estas excursões para conhecer a história e a cultura de Macau.

Na interpelação, a deputada pedia ao Executivo que recolhesse dados dos diversos roteiros do programa de excursões locais, para que, com base nos resultados, fossem definidos futuros roteiros para os turistas locais, nacionais e estrangeiros.

Helena de Senna Fernandes, que assina a resposta à deputada, indica que a DST tem realizado inquéritos junto dos participantes para recolher dados sobre a eficácia do evento, cujos resultados servirão de referência para “futuras estratégias de promoção turística e na concepção dos itinerários turísticos”.

Foram, então, recolhidos 3.500 questionários, que mostram que 85% dos participantes se mostram satisfeitos “com a organização do itinerário traçado e serviços de visitas guiadas”. Os resultados mostram também que mais de 30% dos inquiridos estão interessados em degustação de comida e turismo marítimo. A DST diz ainda que mais de 20% dos entrevistados esperam conhecer a história e cultura de Macau e sentir a ecologia natural. Actualmente, o roteiro de turismo marítimo e resort de lazer é o mais procurado.

Agnes Lam pedia que a DST lançasse roteiros mais diversificados e com a integração de novos elementos, como “roteiros temáticos de comida vegetariana, orgânica, saudável ou gastronomia local, com a integração de ’workshops’ de culinária macaense”. A 20 de Julho, a DST lançou novos roteiros turísticos da campanha “Vamos! Macau!”. Os novos itinerários incluem uma viagem de helicóptero, visitas a lugares listados como Património Mundial da UNESCO ou ao parque de materiais e oficina do metro ligeiro, visitas nocturnas e experiências gastronómicas.

Por fim, Agnes Lam também perguntava ao Governo: “Para minimizar o impacto das excursões locais sobre o ambiente, que medidas concretas vão as autoridades adoptar para reduzir a produção de diversos tipos de lixo durante as visitas, por exemplo, utensílios de plástico descartáveis, bem como para proteger com cautela os pontos ecológicos?”.

À questão, a DST responde apenas: “Visto que já entrámos no Verão, a entidade organizadora disponibiliza água engarrafada para cada participante, tendo prestado esforço em procurar um equilíbrio entre a visita saudável e as questões ambientais”.