Investigador da MUST refuta acusação de más práticas nos EUA

O professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) que lidera a investigação de uma vacina contra a Covid-19, Kanh Zhang, foi acusado nos Estados Unidos de más práticas na realização de testes em humanos, avançou a TDM – Canal Macau, dando conta ainda que o investigador refuta as acusações.

Segundo a mesma estação, citada pela Rádio Macau, antes de assumir funções na MUST, em 2019, o docente liderava a investigação na área de oftalmologia na Universidade de Califórnia San Diego. Formado em Harvard, o investigador leccionou ainda na Johns Hopkins. De acordo com a investigação, em 2017, a Food and Drug Administration (FDA) – agência reguladora do Departamento de Saúde dos Estados Unidos – emitiu uma carta de alerta com uma lista de preocupações que incluía acusações de má conduta em testes em humanos. Na altura, Kang Zhang conduzia estudos na área da oftalmologia.

A TDM – Canal Macau referiu que, de acordo com a investigação americana, o investigador terá alegadamente realizado testes em pessoas que não reuniam os requisitos. Cinco em 12 dos que participaram não registariam os problemas de visão abrangidos pelo teste.

A carta da FDA levou, segundo a mesma estação, a universidade de San Diego a suspender projectos de investigação desenvolvidos por Kang Zhang, tendo este sido suspenso das funções de investigador principal no laboratório da instituição.

Questionado pelo Canal Macau, o professor rejeitou as acusações e alegou ter sido apanhado no meio das tensões sino-americanas. “Com certeza que nada disso é verdade. Isto faz parte de um conflito geopolítico entre a China e os Estados Unidos. Fui tratado de forma muito injusta”, assegurou Kang Zhang. Já sobre a carta da FDA que o acusava de quebrar protocolos de investigação em humanos, colocando pacientes em risco, o investigador garantiu que tal “não é verdade”. “São erros feitos por pessoas que trabalhavam comigo, não eu próprio”, referiu, em declarações à mesma estação.

O Canal Macau referiu na mesma peça que, em Abril de 2019, o ‘inewsource’ revelava ligações de Kang Zhang ao programa do Governo Central de recrutamento de talentos ‘The Thousand Talents’. Um programa criado em 2008 para atrair cientistas chineses a estudar no estrangeiro a voltarem ao seu país e contribuírem para o desenvolvimento científico nacional. O ‘inewsource’ refere empresas fundadas pelo professor na China, com a mesma área de investigação dos estudos levados a cabo em San Diego, sugerindo apropriação intelectual.

Em Julho de 2019, Kang Zhang demitiu-se da universidade norte-americana, tendo em Agosto assumido funções na MUST. “Tudo foi público à universidade e nunca tive qualquer problema no que respeita a propriedade intelectual. Foi tudo feito de acordo com as regras”, assegurou o docente à TDM – Canal Macau, garantindo ainda que a MUST está a par da situação. O Canal Macau contactou ainda a MUST, que disse ser “notável” o trabalho de investigação que Kang Zhang tem desenvolvido.