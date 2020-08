Governo coloca nas ruas mais 800 câmaras de videovigilância

O Executivo vai pôr em funcionamento mais 800 câmaras de videovigilância nas ruas de Macau. Os aparelhos estão distribuídos por vários pontos da cidade, desde o Largo do Senado, passando pela Avenida da Praia Grande, até Hac Sá.

Mais 800 câmaras de videovigilância vão entrar em funcionamento nas ruas de Macau. O despacho foi publicado ontem em Boletim Oficial. A videovigilância será reforçada em vários pontos da cidade, de Norte a Sul, desde a zona do Fai Chi Kei até Hac Sá.

A instalação destas 800 câmaras já estava prevista nas Linhas de Acção Governativa deste ano. Fazem parte do programa da secretaria para a Segurança “Olhos no Céu”, estando ainda previsto Macau esteja munido de um total de 2.600 câmaras de videovigilância até 2023.

Estas 800 câmaras de videovigilância vão entrar em funcionamento às zero horas de hoje. De acordo com o despacho assinado por Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, a Avenida da Amizade, a Avenida da Praia Grande, a Avenida Panorâmica do Lago Sai Van, a zona do Fai Chi Kei, Areia Preta e Hac Sá são algumas das áreas cuja videovigilância será reforçadas.

Segundo um comunicado divulgado ontem pelos Serviços de Polícia Unitários (SPU), Wong Sio Chak esteve ontem no Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) com Leong Man Cheong, director dos SPU, e Vong Man Chong, director dos Serviços de Alfândega, a fim de se inteirar sobre a instalação e entrada em funcionamento destas 800 câmaras da 4.ª fase.

Recorde-se que o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) é responsável pela gestão deste sistema de videovigilância e o prazo de autorização para o funcionamento das câmaras é de dois anos, podendo este prazo ser renovável. O despacho lembra que foi ouvido um parecer vinculativo do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

“O sistema ‘Olhos no Céu’ é uma das obras prioritárias da segurança urbana”, lê-se no comunicado do Governo, que lembra que as 820 câmaras que constituem as primeiras três fases do sistema entraram em operação faseada em 2016 e 2018, “estando agora a funcionar a bom ritmo, conseguindo atingir os resultados esperados”. Pelos dados das autoridades, até Junho deste ano, os casos investigados com o apoio do sistema de videovigilância foram 5.082, envolvendo casos de homicídio, tráfico de estupefacientes, roubo, furto, fogo posto, posse de arma proibida, ofensas à integridade física, apropriação ilegítima de coisa achada, burla, entre outros.

“No sentido de responder às novas exigências emanadas do desenvolvimento social, as autoridades da segurança irão, com base nos alicerces estabelecidos, proceder a estudos sobre a introdução das 5.ª e 6.ª fases do Sistema ‘Olhos no Céu’, estendendo a cobertura do sistema às zonas com grande concentração de pessoas e novas zonas urbanas”, diz o comunicado.

A TDM – Rádio Macau ouviu a advogada Catarina Guerra Gonçalves, especialista na protecção de dados pessoais, que criticou a quantidade de câmaras em Macau. “Com a instalação de mais câmaras, há uma diminuição de protecção dos dados pessoais dos cidadãos, na perspectiva da reserva da intimidade da vida privada, em benefício da segurança”, disse à emissora.

“Diz-se que Macau é o sítio que tem mais polícias por metro quadrado. Será que poderia atingir-se em parte esse objectivo? Será que é necessária a instalação de tantas mais câmaras?”, questionou Catarina Guerra Gonçalves, acrescentando: “Nós não queremos ser vigiados, não queremos ter olhos no céu. Portanto, acho que talvez possa estar a violar o princípio da proporcionalidade”.