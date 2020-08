Entre a profusão de cor e a monocromia de um lugar 

Uma cidade em dois tempos, representada a aguarela, em duas séries onde diferem escala, fluidez e uso da cor. A proposta, de leitura ampla, figura na mais recente mostra individual de Cai Guo Jie, “A place that is never on the map”, que se apresenta até 22 de Agosto na Creative Macau. O corpo de trabalho, concebido em anos recentes, integra ainda vídeo, instalação e escultura, com Macau e as suas mutações no centro da narrativa.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Escapar à exactidão da cartografia, à regularidade e esquadria dos lugares arrumados em mapas. Como no contexto de ruralidade onde cresceu, Cai Guo Jie diz ter encontrado em Macau a descontracção e ausência de rigidez que o atira para a infância. “A place that is never on the map”, a mais recente individual do artista de Taiwan, apresenta, além da intervenção pictórica sobre mapas e plantas de Macau, instalação, vídeo, escultura e duas séries a aguarela que traduzem dois tempos distintos na representação que faz da cidade e do seu património: da explosão cromática de um tempo pré-transição, à monocromia, tingida a vermelho, do tempo presente.

“Eu cresci numa zona rural, numa pequena aldeia de Taiwan. Quando fui para a universidade, em Taipé, apreciei as conveniências e acessibilidades da cidade. Na aldeia tudo era partilhado, na cidade tudo está dividido. Quando vim para Macau, percebi que não era como em Taipé, as pessoas aqui são mais amigáveis, gostei tanto que não dividissem tudo. Descobri aqui um lugar que ainda não está no mapa, um lugar como aquele onde cresci”, conta o artista, radicado em Macau desde 2011.

Socorrendo-se do mapa como metáfora para a rigidez de costumes, Cai Guo Jie desmonta o conceito que atravessa o modo como titulou a mais recente individual, que apresenta até 22 de Agosto na Creative Macau. “Um mapa é algo muito preciso, onde se encontra tudo de forma tão clara. Macau é um lugar que não está no mapa porque, para mim, não é um lugar onde haja regras tão rígidas e tão calculadas como num mapa”.

Num dos três mapas expostos, por si intervencionados, o artista pintou um galo de Barcelos que cobre uma das áreas menos ordenadas e mais densamente povoadas, no Norte da Península. “Porque estes [aponta para a área do NAPE] são lugares muito desenvolvidos, como Singapura e Hong Kong. Macau é um lugar que se pôde desenvolver livremente, por isso escolhi uma área onde esse desenvolvimento não é tão rigoroso e estrito”.

DOIS TEMPOS E CROMATISMOS NA EVOLUÇÃO DA CIDADE

No interior da galeria, apresenta o artista duas séries de pintura a aguarela, distintas na forma e apropriação da cor, que representam, explica Cai Guo Jie, dois momentos na sua percepção da cidade. Na primeira, exemplares do património local como a Igreja de São Domingos, o templo de Na Tcha ou a Casa Garden, surgem representados em cores primárias e com recurso a caracteres chineses sem outro significado para além do pictórico, técnica habitual no artista. “Não se trata de escrita, eu uso a técnica de escrita para pintar, mas não estão aqui palavras. É uma técnica minha, usar os caracteres, mas não é escrita”.

Se a escolha de lugares e monumentos se prende com a identificação pessoal, a profusão de cor, em contraste com a segunda série – onde os mesmos exemplares são representados numa gradação de vermelhos -, encontra explicação no modo como o artista percepciona a evolução da cidade. “Escolhi estes locais porque os adoro. A primeira série é mais colorida porque, na minha opinião, Macau era mais colorida e livre antes da transferência de soberania. Depois de viver aqui durante nove anos, e uns anos depois da transição, sinto que Macau está mais padronizada”.

Mais monocromática? “Sim, uma cor. Mais estandardizada”. O que significa isso? “Não estou a expressar uma opinião política. O que sinto é que, uns anos depois da transferência, Macau está mais padronizada. Tenho duas séries aqui, as pessoas podem escolher aquela de que gostam mais; talvez com mais cores, e olham mais prolongadamente para aqui. E algumas pessoas gostam apenas de uma cor, algo mais padronizado, mais obediente, e olham para aqui. Há sempre opções e escolhas para as pessoas”.

Com pincelada mais fluída, em menor escala, em diferentes tons de vermelho, a segunda série concebeu-a o artista já em 2020. “A série de cor vermelha é a mais recente, é mais estandardizada, mais ordenada. Foi assim que desenvolvi as duas colecções. Tenho dois sentimentos sobre esta cidade, um é sobre quando cheguei, mais relaxada, mais descontraída. Depois de anos de desenvolvimento, a cidade cresceu e está mais estandardizada, temos objectivos para alcançar, as pessoas estão mais focadas num objectivo”. E qual é esse objectivo? “O desenvolvimento da cidade”.

VERMELHO COMO UM CARIMBO CHINÊS

Cai Guo Jie explica depois a escolha do vermelho para a série mais recente: “O vermelho remete para o carimbo chinês”, como o sinete que imprime marca distintiva no lacre. Ao centro das duas séries a aguarela, duas esculturas em metal que com elas comunicam. Na de maior dimensão, pintada a amarelo e verde, a exacta transposição para três dimensões da representação, na primeira série, da Igreja de São Domingos. “É uma representação a três dimensões da forma como pintei a igreja. Na segunda escultura, pintada a vermelho, há uma escala mais pequena, tal como as pinturas da segunda série. A escultura mais pequena é vermelha, como um selo chinês, mais estandardizada”.

O artista tenciona reproduzir a maior em grande escala, para estimular a interacção com o espectador. “Quero desenvolver uma escultura ainda maior, para que as pessoas possam circular nela e sentir o fluxo. Quero fazê-lo com 10 metros, terei que recalcular a escala”.

À entrada da galeria, uma instalação, “Geo-Metric”, que explora a dimensão do erro, detritos que não figuram nos mapas, aquilo que se encontra nos interstícios. Num grande prato de balança, uma pequena porção de pó e detritos, colhidos na calçada que se encontra no exterior, diante da galeria. Na parede, a peça em vídeo, que reproduz o processo de recolha dos detritos. “Quando se desenha um mapa, tudo tem que ser exacto, mas há alguns erros pelo meio. ‘A cadastral map is an error map’”, lê o artista, na frase que exibe no telemóvel. Cai Guo Jie insiste, nesta altura, no conceito de erro, no novo trabalho que prepara para apresentar, em Outubro, numa galeria em Nova Iorque.