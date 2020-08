Duplo pódio para Ávila no arranque do CTCC

Rodolfo Ávila iniciou a sua temporada no Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) com duas subidas ao pódio no Circuito Internacional de Zhuzhou. Mesmo tendo realizado o melhor tempo na qualificação de terça-feira, o piloto português de Macau largou do nono lugar da grelha de partida para a primeira corrida, visto que esta foi determinada através de sorteio. Porém, ao fim de uma volta, Ávila já rodava na quinta posição, conseguindo terminar na terceira posição.

Na segunda corrida, Ávila largou da primeira posição, lugar que manteve durante 12 voltas ao traçado da nova pista da província de Hunan. Contudo, e depois de ter cavado uma distância de mais de três segundos para o segundo classificado, problemas de subviragem no seu carro, uma dificuldade transversal aos quatro carros da equipa, afectar o ritmo do piloto, terminando na segunda posição.

“Apesar de tudo, foi um bom arranque de temporada. Tivemos algumas dificuldades no dia de hoje [quarta-feira], principalmente faltou-nos tracção, o que tornou difícil lutar de igual para igual com os Kia e os BAIC. Na segunda corrida, que é mais longa cinco voltas, tivemos imensas dificuldades no último terço da corrida com os pneus, por isso não consegui manter a primeira posição. Vamos tentar encontrar agora uma solução para este problema, porque já provámos nestes dois dias que temos condições para lutar pela vitória”, explicou Rodolfo Ávila.

Com duas corridas já cumpridas, faltam ainda realizar mais seis corridas do CTCC até ao final desta semana. Devido aos sucessivos adiamentos e recalendarizações causadas pela pandemia de Covid-19, será cumprida esta semana o equivalente a metade da temporada de 2020.