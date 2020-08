Dois residentes de Hong Kong sujeitos a “observação médica coerciva” por violarem quarentena ao 10º dia

As autoridades de Macau encaminharam mais dois casos de violação de quarentena para o Ministério Público. Dois residentes de Hong Kong arriscam agora uma pena de prisão até seis meses ou pena de multa de 60 dias. Na conferência de imprensa, a representante da Direcção dos Serviços de Turismo anunciou mais um hotel para observação médica. Lo Iek Long assegurou também que as autoridades fazem um controlo apertado à qualidade das máscaras distribuídas pelo Governo.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública revelou ontem que dois residentes de Hong Kong arriscam uma pena de prisão até seis meses ou pena de multa de 60 dias por terem saído dos respectivos quartos do hotel onde cumpriam o 10º dia da quarentena obrigatória após entrada em Macau. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e ambos os homens foram sujeitos a observação médica coerciva. A revelação foi feita ontem em conferência por Lei Tak Fai, chefe da divisão de relações públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

“Registamos mais dois casos de violação do art.º 14 da Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis. Dois homens, que estavam a cumprir quarentena obrigatória de 14 dias no Hotel Sheraton, saíram dos respectivos quartos no dia 2 de Agosto pelas 19h00 para se deslocarem a outro quarto noutro andar da unidade hoteleira situada no Cotai”, começou por explicar o representante do CPSP, adiantando depois que os dois residentes de Hong Kong são familiares e que o caso já foi encaminhado ao Ministério Público.

De acordo com Lei Tak Fai, os sujeitos entraram em Macau no dia 23 de Julho e cumpriam o 10º dia de quarentena. “O caso já foi encaminhado para o Ministério Público e ambos estão neste momento sob observação médica coerciva. No dia 2 Agosto, os agentes de segurança do hotel verificaram a infracção. Como violaram o art.º 14 da Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis correm o risco de serem punidos até 6 meses de prisão ou a uma pena de multa de 60 dias”, disse o representante do CPSP, indicando que os sujeitos têm 32 e 52 anos.

Recorde-se que no final da semana passada, as autoridades encaminharam um caso semelhante ao Ministério Público por causa de uma residente de Hong Kong, que violou a quarentena obrigatória na noite de 28 de Julho. “Por volta das 19h00 do dia 28 de Julho, uma residente de Hong aproveitou a distração de um segurança para sair do quarto sem autorização. A mulher deslocou-se depois a um quarto noutro andar, mas acabou por ser descoberta por um outro segurança que fazia patrulha no hotel”, disse na altura Lei Tak Fai.

Desde a implementação de quarentena obrigatória na chegada a Macau, os hotéis acolheram um total de 10118 pessoas para observação médica, sendo que, entre 3 e 4 de Agosto, os Serviços de Saúde registaram a entrada de 165 pessoas para quarentena nos locais designados. “Actualmente temos 1.115 pessoas a cumprir observação médica nos hotéis designados: 519 residentes de Macau, 54 trabalhadores não residentes e 542 turistas”, afirmou Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, antes de anunciar mais um hotel para observação médica.

“A partir de hoje [ontem], o Hotel Tesouro, na Taipa, vai acolher pessoas para observação médica. Este hotel tem uma capacidade de 455 quartos. Em Macau, o Hotel Ole London, com 46 quartos, vai servir para descanso de uma tripulação de um navio de carga que faz a ligação entre Hong Kong e Macau. Situa-se perto do cais e, após uma visita às instalações do hotel, as autoridades consideraram que a unidade hoteleira satisfazia as exigências sanitárias para confinamento dos tripulantes”, assinalou Lau Fong Chi.

Em relação aos dados da tripulação, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, revelou que a embarcação tem 42 tripulantes, e que nove “optaram por desembarcar em Macau e cumprir observação médica no hotel Ole London”.

China é o maior fornecedor de máscaras de Macau

Na conferência de imprensa, os Serviços de Saúde foram questionados sobre a qualidade e origem das máscaras distribuídas em Macau pelo Governo. A questão surgiu na sequência de informações veiculadas na imprensa chinesa de que em Guangdong, 27% das máscaras não têm qualidade. Na resposta à pergunta, Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, assegurou que todo o material distribuído pelas autoridades passa por uma análise rigorosa de qualidade. “Todos os distribuidores têm de fazer uma declaração conjunta na alfândega e garantir a qualidade e segurança das máscaras. A Direcção dos Serviços de Economia, o Conselho de Consumidores e os Serviços de Saúde inspeccionam a qualidade das máscaras antes de irem para o mercado”, disse o representante dos Serviços de Saúde.

Em relação à origem das máscaras adquiridas para o plano de fornecimento do Governo, Lo Iek Long recordou que Macau comprou máscaras a mais de 15 países no estrangeiro desde o início da pandemia, e assumiu que neste momento o maior fornecedor é a China. “No início da pandemia, adquirimos máscaras a países como Portugal, Alemanha, Bulgária, Suíça, Canadá ou Brasil. Actualmente o principal fornecedor é do interior da China, da província de Yao Jing. Até ao momento foram vendidas 116.273.000 máscaras. Sobre o valor do montante gasto, não tenho aqui esses dados comigo”, afirmou Lo Iek Long.