Sulu Sou critica proposta de substituir “nomes colonialistas” de ruas portuguesas em Macau

O deputado pró-democracia Sulu Sou criticou ontem uma proposta para substituir “os nomes colonialistas” das ruas de Macau, considerando-a “satírica e ridícula” e alertando para o perigo de destruir um “património único” no mundo.

Na origem da intervenção do deputado está uma proposta de um vogal do Conselho Consultivo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), feita em 15 de Julho, defendendo que os nomes das ruas do território deveriam ser submetidos a consulta pública. Aquele membro do Conselho Consultivo do IAM propôs que os nomes das ruas de Macau, com grafia em português e chinês, fossem alterados, “porque carregam a história da humilhação do povo chinês”.

O deputado pró-democracia criticou a proposta, considerando que pode ameaçar a preservação do património de Macau. “Até ser colocada esta questão, muitas pessoas nunca tinham pensado se eram pró-colonialismo ou patrióticas”, disse, defendendo que “todas as coisas, tijolos e telhas, nomes e apelidos, boas ou más, tristes ou felizes, são sempre componentes indispensáveis e inalienáveis da cidade”. “Nós, gentes de Macau, éramos, somos e seremos até ao último fôlego guardiões desta memória única do mundo”, acrescentou.

A concretizar-se “este tipo de pensamento extremista, a mudança do nome das ruas é só o aperitivo, e o centro histórico deve ser o primeiro a sacrificar”, advertiu o deputado, comparando a proposta com acções na China de Mao Zedong para destruir a antiga sociedade.

Sulu Sou criticou ainda o facto de o Executivo continuar sem aprovar um plano de salvaguarda do centro histórico, previsto na legislação de 2013, denunciando igualmente a degradação de alguns monumentos, como o Farol da Guia, “cercado por edifícios altos”, que “está a emitir um sinal de socorro”.