Regime jurídico da protecção civil aprovado, apesar das preocupações com a liberdade de expressão

Por entre críticas ao diploma que vai criminalizar a disseminação de informações falsas que causem “alarme ou inquietação pública”, a Assembleia Legislativa acabou por aprovar o regime jurídico da protecção civil. Sulu Sou chegou mesmo a dizer que “o que a lei prevê é um atentado à liberdade de expressão e de imprensa”. “Notícias falsas vão obstruir as pessoas de tomar decisões justas e a analisar as coisas como deve ser”, justificou Wong Sio Chak.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmai.com

O artigo 26.º do regime jurídico da protecção civil monopolizou todas as dúvidas dos deputados, durante a reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL). Em causa está a criminalização da disseminação de “informações falsas” que possam causar “alarme ou inquietação pública” durante o estado de prevenção imediata ou superior. Apesar das críticas de Sulu Sou, Au Kam San e Pereira Coutinho, o regime jurídico da protecção civil acabou por ser aprovado na especialidade pelos parlamentares.

O artigo em causa diz que quem, enquanto se mantiver o estado de prevenção imediata ou superior, “com intenção de causar alarme ou inquietação pública, produzir e disseminar informações falsas relacionadas com o conteúdo ou situações de incidentes súbitos de natureza pública e das respectivas operações de resposta, é punido com pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias”. A pena de prisão pode vir a ser de três anos caso essa “informação falsa” provoque, efectivamente, alarme ou inquietação pública. Este artigo causou celeuma no ano passado, quando várias vozes criticaram a proposta que poderia colocar em causa o exercício da liberdade de expressão e de liberdade de imprensa.

Ontem, Au Kam San foi o primeiro a criticar o artigo, chamando a atenção para o poder discricionário dos agentes da autoridade na aplicação desta lei. Sulu Sou lembrou Li Wengliang, médico chinês que deu o alerta inicial sobre o novo coronavírus e que acabou repreendido pelas autoridades do interior da China. “Uma sociedade saudável não pode ter só uma opinião”, afirmou. “Não digo que o rumor não deva ser penalizado, mas eu sou contra que o Governo possa definir por si próprio o rumor”, completou.

“Há necessidade de haver maior publicitação das informações”, pediu José Pereira Coutinho a Wong Sio Chak, como forma de evitar boatos, assinalando ainda: “Em Macau temos liberdade de expressão, é diferente de Zhuhai, por exemplo”. “Não queremos que as pessoas fiquem amordaçadas por terem medo de dar uma qualquer informação”, afirmou Pereira Coutinho. Agnes Lam também participou na discussão, questionando o secretário se foi dada formação aos agentes da polícia no âmbito deste novo diploma.

“Naturalmente, a nossa equipa policial vai receber a devida formação”, respondeu o secretário para a Segurança. Relativamente às dúvidas dos deputados face à necessidade da criminalização dos rumores, Wong Sio Chak respondeu: “Numa situação de calamidade, naturalmente, temos de manter, na medida do possível, a estabilidade social e o estado emocional de toda a população, isto é muito importante. Notícias falsas vão obstruir as pessoas de tomar decisões justas e a analisar as coisas como deve ser”. O secretário garantiu ainda que, se alguém partilhar uma informação errada mas “de boa fé”, “não vai ser penalizada”.

Para o secretário, “as pessoas de Macau são obedientes, mas, às vezes, há quem não seja assim tão obediente”. “Esperamos que todos os residentes de Macau e visitantes sejam todos obedientes e cumpridores da lei”, concluiu. O diploma acabou aprovado na especialidade pelos deputados, apesar de Sulu Sou, Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Pereira Coutinho terem votado contra o artigo 26.º.

Na declaração de voto, Sulu Sou reforçou: “Não vejo a necessidade de que haja um crime de rumor e por isso votei contra”. E concluiu: “O que a lei prevê é um atentado à liberdade de expressão e de imprensa”.