MUST quer financiamento do Governo para vacina

O director da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), Manson Fok, espera que o Governo apoie a vacina contra a covid-19 que a instituição está a desenvolver, garantindo assim um acesso prioritário aos residentes de Macau.

Segundo Manson Fok, a investigação feita até agora já custou “dezenas de milhões de dólares americanos”. “Gostaríamos que o Governo nos apoiasse neste esforço, porque, até agora, temos trabalhado com o nosso próprio financiamento, com limitações, e queremos mesmo acelerar o processo. Temos gerado um grande interesse por parte de outros países e temos obtido recursos do exterior, mas espero que o Governo, se entender que isto é algo que quer ver concretizado, se possa, pelo menos, comprometer, para que nós possamos garantir que, quando tivermos uma vacina pronta, os residentes de Macau serão dos primeiros a ter estas vacinas, em vez de terem de esperar um ano ou dois para que outros países as distribuam em massa”, afirmou ontem Manson Fok, em declarações publicadas pela Rádio Macau.

Os testes da nova vacina em animais demonstraram uma resposta forte ao nível do sistema imunitário, sem efeitos secundários de maior, devendo os cientistas avançar para testes em humanos. Segundo Zhang Kang, docente da MUST, e um dos autores do estudo, a chamada “fase 1” dos ensaios poderá começar já em Setembro, apontando que a vacina possa ser aprovada no início do próximo ano. “Provavelmente vamos executar as fases 2 e 3 de modo combinado, portanto, talvez em Novembro. E depois, dentro de dois a três meses, devemos saber o suficiente para talvez nos candidatarmos à aprovação por parte dos reguladores. Portanto, se tudo correr como esperamos, estamos a pensar em tentar a aprovação no final do ano, início do próximo”, disse Zhang Kang.

As vacinas para os ensaios em humanos deverão ser produzidas por um fabricante de Taiwan, desconhecendo-se para já quem fará a fabricação, caso a vacina venha a ser aprovada.