Despesas do Executivo em rendas ultrapassam 900 milhões de patacas

As despesas do Governo pelo arrendamento de escritórios, armazéns e lugares de estacionamento devem atingir 918 milhões de patacas este ano, apresentando uma tendência de subida em relação aos últimos anos. Segundo a estimativa da Assembleia Legislativa tendo em conta os dados fornecidos pelo Governo, o Executivo gasta 62 milhões de patacas por mês só no arrendamento de gabinetes, representando 82% dos gastos totais com rendas.

“O Governo deve planear a construção de edifícios de escritórios e de armazéns próprios” para reduzir as despesas “muito elevadas” com as rendas e “usar adequadamente o erário público”, disse Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, em declarações publicadas pela Rádio Macau.

Os deputados querem que o Executivo “indique um serviço especializado que seja responsável pela fiscalização e coordenação dos bens imóveis, com vista ao aumento da rentabilidade”, considerando que “deve ser exigida aos serviços públicos com propriedade imobiliária dados sobre o motivo e o tempo de desocupação” dos edifícios da Administração que se encontram desocupados.

O Governo está arrendar no mercado privado cerca de 600 parques de estacionamento, quando tem 200 lugares vagos, de acordo com o parecer ontem assinado. “Não estão localizados numa zona de escritórios” e “estão dispersos por edifícios habitacionais de diferentes zonas da cidade”, justificou o Executivo.

A Comissão destaca ainda no parecer que há 138 imóveis que foram oferecidos pelo Governo a associações. Entre eles, 52 das fracções são lojas localizadas no rés-do-chão e “algumas situam-se em zonas nobres”. Segundo a Rádio Macau, os deputados sugeriram que o Executivo troque estas lojas “por outras situadas em locais mais remotos”, e passe a cobrar renda “por forma a aumentar as receitas financeiras”, tendo o Executivo respondido que iria “ponderar” a proposta.