Deputados querem retoma da emissão de vistos individuais para Macau 

Foram vários os deputados que aproveitaram a reunião plenária de ontem para pressionar o Governo a dialogar com as autoridades do interior da China para que seja retomada a emissão de vistos individuais para a entrada em Macau. Si Ka Lon pediu ainda que o Executivo revele os esforços feitos na aquisição de uma eventual vacina contra a Covid-19.

Ho Ion Sang, Si Ka Lon, Angela Leong e Mak Soi Kun interpelaram, ontem, o Governo para que mantenha o diálogo com as autoridades do interior da China com vista à retoma da emissão de vistos individuais para Macau. “Há que preparar, quanto antes, a recuperação da vitalidade do mercado turístico local”, pediu Ho Ion Sang, na reunião plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL).

Ho Ion Sang começou a sua intervenção lembrando as consequências da pandemia: “A taxa de desemprego global foi de 2,5%, e a dos residentes locais 3,5%, ambas com mais 0,1% do que entre Março e Maio, aumento esse que se mantém nos últimos cinco períodos. As receitas do jogo, que diminuem há nove meses seguidos, em Junho registaram uma queda brusca de 97% em comparação com o ano passado, ao atingirem 716 milhões, o recorde mais baixo desde que há registo”.

Para o deputado, a prioridade do Governo deve ser “fazer bem os trabalhos de prevenção” da epidemia. Contudo, sugere ao Executivo que “dialogue activamente com os serviços competentes do interior da China para que seja dada preferência à emissão, pelas nove cidades da Grande Baía, de vistos para Macau, e que depois se alargue a medida a toda a província de Guangdong”.

“Há que preparar, quanto antes, a recuperação da vitalidade do mercado turístico local”, indicou Ho Ion Sang, apresentando outra sugestão: “Sugiro ainda ao Governo que, com base nas excursões locais, proceda a um estudo sobre o lançamento oportuno de roteiros turísticos de ‘visita entre Macau e Hengqing’ e ‘itinerários turísticos com paragens nas várias cidades da Grande Baía’”.

Angela Leong tem a mesma opinião. “Espera-se que as autoridades continuem a envidar esforços para negociar com o Interior da China, para retomar a viabilidade da emissão de vistos de entrada em Macau para os residentes da Grande Baía”, disse a deputada. “Embora esse trabalho seja a tarefa mais importante, deve-se manter um espaço apropriado para as operações sociais normais, o desenvolvimento económico e os diversos assuntos de subsistência”, justificou Angela Leong.

Já o deputado Mak Soi Kun focou-se nos veículos de dupla matrícula. Kun quer que o Governo “negocie com o Governo do interior da China, implementando, a título experimental, um novo modelo de passagem e triagem dos veículos com dupla matrícula”, através de um sistema online ou de aplicações móveis.

Si Ka Lon começou por referir-se também aos vistos individuais. Para o deputado, o Executivo deve “continuar a pedir o apoio da pátria na retoma adequada dos vistos individuais”. “O Governo tem de informar a pátria da situação real da epidemia, da economia e da sociedade, e continuar a pedir o seu apoio na retoma gradual dos vistos individuais, começando pela província de Guangdong, com vista a revitalizar a economia de Macau”, instou o parlamentar.

Na sua intervenção, Si Ka Lon falou também sobre os procedimentos para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O deputado lembrou que vários outros países e regiões “já celebraram contratos de pré-aquisição com fabricantes de vacinas, lutando pela obtenção imediata de vacinas para o mais rápido restabelecimento de um ambiente saudável e seguro”.

“O Governo está a acompanhar de perto a evolução da situação, mas ainda não foram divulgadas informações sobre a aquisição de vacinas, os procedimentos de vacinação, o preço, etc.”, indicou, pedindo que o Executivo divulgue, “quanto antes”, as respectivas informações.