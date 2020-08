Companhias áreas em Taiwan vendem bilhetes para voos “imaginários”

A necessidade de viajar dos taiwaneses em plena crise pandémica da Covid-19 levou duas companhias áreas de Taiwan a propor pacotes de viagens “imaginárias” aos seus clientes. De acordo com o South China Morning Post, a EVA Air e a China Airlines de Taiwan estão a vender bilhetes para passeios aéreos sem destino que podem durar até duas horas e 45 minutos. Os voos partem do Aeroporto Internacional de Taoyuan e custam entre 1432 e 1703 patacas, com refeição e Wi-Fi incluído. No próximo dia 8 de Agosto, um avião da EVA Air A330 irá descolar do Aeroporto Internacional de Taoyuan até chegar ao Japão, onde irá sobrevoar as ilhas Ryukyu antes de regressar a casa pela costa sudeste de Taiwan. “Contratámos nove agências de viagens locais para esta viagem, com partida agendada pelas 10h30 do dia 8 de Agosto e regresso no mesmo dia às 13h15”, disse uma representante da EVA Air, assegurando que “não haverá aterragem no Japão”.

De acordo com a relações públicas da EVA Air, o custo dos pacotes para esta viagem é de 1432 patacas para a classe económica e de 1703 patacas para a classe executiva. Consoante o pacote de viagem, os passageiros vão ter direito a Wi-fi e uma refeição de bordo regular. Segundo a companhia, os passageiros vão ter acesso aos artigos isentos de impostos vendidos no voo. Uma vez que no dia 8 de Agosto é celebrado o Dia do Pai na região, a companhia aérea China Airlines de Taiwan está a oferecer um pacote semelhante para 8 e 15 de Agosto, e que inclui uma visita à cabine do piloto durante o voo de duas horas em torno de Taiwan. O preço do bilhete para um adulto acompanhado por uma criança é de 1625 patacas, embora apenas as crianças estão autorizadas a visitar o cockpit. De acordo com a empresa, o preço inclui oferta de chá e de presentes não especificados.

Recorde-se que no início do mês passado, o Aeroporto Songshan em Taipei apresentou o primeiro modelo de travessias aéreas “imaginárias” ao oferecer pacotes de viagem que incluíam um ‘check-in’, uma passagem pela alfândega e embarque num avião que não levantava voo. O Aeroporto de Taoyuan seguiu no mesmo registo e abriu as portas das instalações para 12 passeios turísticos desde o dia 25 de Julho. O preço da visita ao Aeroporto de Taoyuan custa 270 patacas e vai realizar-se até 29 de Agosto. Os 4.100 lugares disponíveis esgotaram em menos de dois dias após serem anunciados em meados de Julho.