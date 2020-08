Ávila regressa ao CTCC e promete lutar pelo título

Rodolfo Ávila irá competir pelo terceiro ano consecutivo no Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), representando mais uma vez a SAIC Volkswagen 333 Racing. A competição arranca hoje no Circuito Internacional de Zhuzhou e o piloto português irá arrancar na ‘pole-position’, após ter registado ontem o melhor tempo na sessão de treinos.

Depois de vários atrasos, causados pela crise pandémica, a temporada de 2020 do CTCC arranca já hoje no Circuito Internacional de Zhuzhou com uma jornada tripla. Num curto espaço de seis dias será disputado o equivalente a quatro provas, metade da temporada, num total de oito corridas. O piloto que defende as cores da RAEM já se encontra na província de Hunan para o início de uma temporada que se espera competitiva como as anteriores.

O vice-campeão do CTCC em 2018 e terceiro classificado a temporada passada está ciente do que lhe espera neste longo fim-de-semana: “Esta foi uma pré-temporada atípica pelas razões que todos sabemos, portanto só esta semana tive a oportunidade para testar as evoluções introduzidas no VW Lamando. Contudo, estou confiante, pois terminámos 2019 com um carro muito forte e a concorrência teve as mesmas limitações que nós durante o defeso”, referiu o piloto português.

Rodolfo Ávila ambiciona estar na corrida pelo título, mas sabe que os interesses da equipa estão acima daqueles pré-definidos pelos pilotos. “Obviamente que gostaria de vencer o campeonato esta temporada, mas não serei o único com o mesmo objectivo. A prioridade, como em anos anteriores, serão os resultados globais da equipa e, como tal, poderei ter que abdicar de melhores resultados individuais em prol do conjunto. Vou encarar uma prova de cada vez, pois este é um campeonato longo. Ao todo são 16 corridas e a minha experiência diz-me que tudo pode acontecer”, explicou.

O piloto português de Macau aproveitou para “agradecer o voto de confiança de toda a equipa e o apoio dado em particular pelo Sr Xia e pela Associação Geral Automóvel Macau-China, que, dadas as limitações dos tempos em que vivemos, foram fundamentais para materializar esta minha participação no campeonato”.

Na primeira sessão de qualificação da temporada, realizada ontem, Rodolfo Ávila fez o melhor tempo, o que lhe dará a ‘pole-position’ para a primeira corrida a disputar esta quarta-feira.

O calendário de 8 eventos da temporada de 2020 vai estar condensado a 14 semanas, com as 16 corridas a serem disputadas em circuitos de quatro províncias diferentes: Hunan, Xangai, Zhejiang e Guangdong.