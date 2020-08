Serviços de Educação vão ter mais poderes de fiscalização sobre escolas privadas

Os Serviços de Educação (DSEJ) vão passar a poder realizar cobranças coercivas através de processos de execução fiscal nos casos em que as escolas não sejam capazes de reembolsar o Governo de despesas resultantes de intervenções administrativas nas unidades de ensino. Ontem, os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa concluíram a discussão sobre a lei que regula o funcionamento das escolas particulares do ensino não superior. O diploma tem ainda de ser sujeito a votação final na Assembleia Legislativa. A sua entrada em vigor fica, por isso, adiada para 1 de Setembro de 2021.

As intervenções administrativas da DSEJ podem acontecer em escolas cujo funcionamento seja “suspenso ou cessado sem autorização”, que entrem em “processo de dissolução ou insolvência” ou em unidades de ensino onde se verifiquem “perturbações ou deficiências graves na organização ou funcionamento”. Prevê-se também que as entidades titulares das unidades de ensino não poderão utilizar o património da escola para pagar multas que decorram de infracções ao novo estatuto, pode ler-se na versão final do diploma, ontem avançada pela Rádio Macau.

O novo diploma introduz também uma nova condição para criação de unidades de ensino, que exige que as escolas estejam em “articulação com a situação actual do desenvolvimento social e correspondência com o interesse público”. Alguns deputados manifestaram reservas em relação a esta exigência, considerando que são “conceitos indeterminados” que concedem à Administração um “poder discricionário demasiado grande”.

De acordo com o parecer citado pela Rádio Macau, o governo respondeu que a Macau tem praticado uma política de “diversidade educativa” e, no caso de escolas com expensas próprias, os pedidos são “por regra autorizados” e os indeferimentos só acontecem quando se verifica “manifesto prejuízo à sociedade”.

Macau tem 67 escolas particulares do ensino não superior.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gosto Carregando...