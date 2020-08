Pereira Coutinho defende fim da dependência aérea

O deputado Pereira Coutinho considerou que Macau tem condições para tornar-se num ponto de partida para o turismo da China na Europa e frisou que o território não pode continuar dependente do aeroporto internacional de Hong Kong. Uma opinião partilhada pelo economista Albano Martins e pelo advogado Frederico Rato. Já a deputada Agnes Lam defendeu a reabertura de um corredor especial marítimo para o aeroporto de Hong Kong para suprir as necessidades dos residentes.

Eduardo Santiago

O Aeroporto de Macau precisa de rotas comerciais internacionais para diversificar a economia local e atenuar a dependência de Hong Kong, acentuada nos últimos meses com o isolamento do território no contexto da crise pandémica. Para o deputado Pereira Coutinho, o Governo não está a explorar suficientemente o potencial do território como plataforma de partida para os turistas chineses que viajam para a Europa, nomeadamente Portugal.

“Já enviámos várias interpelações ao Executivo no sentido de transformar o Aeroporto Internacional de Macau num aeroporto, efectivamente, internacional”, começou por dizer Pereira Coutinho ao PONTO FINAL.

Na opinião do deputado, a diversificação económica passa também por ligações internacionais, nomeadamente com países de língua portuguesa. “Seria importante que o Governo de Macau fizesse todos os contactos no sentido de estabelecer rotas aéreas com Lisboa”, assinalou o deputado da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, frisando ainda que este primeiro passo pode ser “fundamental” para outros voos, nomeadamente para os EUA. “Penso que o primeiro passo será a rota fundamental de ligação com Portugal. Dado esse passo, eventualmente os outros passos irão aparecer”.

Questionado sobre os resultados de um estudo encomendado pelo Governo à empresa Flight Ascend Consultancy quanto à abertura do mercado de aviação civil da RAEM, Pereira Coutinho assinalou que o Executivo referiu que as conclusões do estudo em causa servem apenas como “referência interna e utilização da Administração Pública”.

“Eles dizem que têm uma síntese desse estudo, mas o acesso a esse relatório seria importante. Os deputados ainda não tiveram acesso a esse documento, que é a abertura das rotas aéreas face ao fim do contrato das rotas da Air Macau”, disse Pereira Coutinho.

Para o economista Albano Martins, a renovação da concessão da Air Macau é um indicador de que nada irá mudar nos próximos anos. “Macau devia ter um aeroporto internacional e não um aeroporto nacional como temos hoje”, assinalou o economista de 71 anos, apontando críticas à estratégia da Air Macau. “Tudo começou mal a partir do momento em que a Air Macau, a empresa que ficou como empresa bandeira do território, começou apenas a fazer disso um negócio, ou seja, só viajava para onde lhe dava lucro imediato e não investia para a frente. E essa concessão à Air Macau é que provocou o atraso do nosso aeroporto porque ficámos dependentes da Air Macau e nunca mais conseguimos fazer viagens para outro lado. A dependência da Air Macau, que foi agora renovada por mais dois anos, eliminou a concorrência e acabámos por ficar totalmente nas mãos da Air Macau. Isto hoje é um aeroporto virado para a China, não há mais nada praticamente”, disse Albano Martins.

Apesar de Macau ter cerca de 600 mil pessoas, o aeroporto local deveria assumir alguns voos internacionais, nomeadamente para a Europa, considerou o economista. “Ou seja, se querem fazer de Macau um centro internacional, têm de assumir que isto não é só benefícios, tem alguns custos, que depois vão ajudar à diversificação [económica]. Em vez de dar subsidiação a toda gente, o trabalho do Governo de Macau deveria assumir essa diversificação. E deve assumir porque nos faz menos dependentes de Hong Kong, pois hoje estamos todos confinados”, vincou.

Há mais de 22 anos sem voos intercontinentais, o Aeroporto de Macau continua limitado a voos continentais ou regionais, referiu o advogado Frederico Rato, residente de Macau há mais de três décadas. “A viabilidade [do regresso de voos intercontinentais a Macau] depende do potencial número de passageiros e volume de carga e da periodicidade dos voos, conjugados com alguma capacidade empresarial e de diversificação das linhas, mas há mais de 22 anos que o Aeroporto Internacional de Macau está limitado a voos continentais ou regionais, sem um sopro de audácia intercontinental”.

Governo precisa de renegociar reabertura do corredor marítimo com Hong Kong

Para a deputada Agnes Lam, o isolamento actual do território está relacionado com a forma como o Governo Central encara Macau e Hong Kong. “Estamos num contexto muito particular e com muitas restrições. Por exemplo, a Tailândia quer reabrir o aeroporto e permitir a entrada de pessoas de Macau e Hong Kong, mas de repente Hong Kong passou a ter vários casos novamente e recuaram nessa decisão. A questão é que o Governo Central tem de fazer a diferenciação entre Macau e Hong Kong pois consideram sempre as duas regiões em pé de igualdade. E por isso, quando começaram a implementar restrições para as regiões administrativas especiais, Macau foi fechado por causa dos casos de infecção comunitária de Hong Kong”, disse a deputada.

Sobre as dificuldades de residentes para viajar para o estrangeiro, Agnes Lam recordou que há voos a partir de Xangai para os EUA e o Reino Unido. “Poderíamos tentar aproveitar os voos de ligação com a província de Guangdong e daí para a rede nacional, onde já há a possibilidade de ligação a voos internacionais. Ir para Hong Kong neste momento é problemático, por isso o Governo precisa de negociar a reabertura das linhas marítimas dos ferries, porque assim poderíamos ir apenas directamente até ao aeroporto internacional de Hong Kong para apanhar voos internacionais”, assinalou Agnes Lam.