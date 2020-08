Mais de duas dezenas de pessoas querem organizar voo para Portugal em Dezembro

Com as quarentenas obrigatórias na chegada a Hong Kong e as restrições impostas a estrangeiros no território vizinho, a solução de muitos portugueses para ir a Portugal em Dezembro passa, obrigatoriamente, por voos com escala em Taiwan, Coreia do Sul ou interior da China. Sem previsão para o fim das medidas impostas pelo contexto pandémico, um grupo de cidadãos portugueses quer organizar um voo para regressar a casa no Natal.

Um grupo de cidadãos portugueses em Macau pretende organizar um voo para Portugal com partida a 17 ou 18 de Dezembro e regresso a 3 ou 4 de Janeiro. A iniciativa partiu de José Esteves e de Carlos Martins nas redes sociais e já conta com uma lista de 21 pessoas interessadas. A ideia é organizar um voo com escala em Taiwan, Coreia do Sul ou China através de uma agência de viagens ou da Beijing Capital Airlines.

“Há muita gente que tem a necessidade de ir a Portugal passar o Natal com a família. Eu tenho necessidade por motivos familiares e preciso de estar lá nessa altura, e vai havendo mais pessoas que estão interessadas nisso”, começou por dizer José Esteves, presidente da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

De acordo com médico português, a iniciativa surgiu de uma conversa com um colega dos Serviços de Saúde sobre alternativas a Hong Kong para viajar para a Europa. “Um dos meus colegas ainda conseguiu aproveitar a ponte com Hong Kong e sair para regressar a Portugal, mas há, pelo menos, mais dois colegas que acabam os contratos com o hospital e que também estão interessados na organização da viagem para poderem regressar”, explicou José Esteves, um dos responsáveis pela iniciativa, reconhecendo que, no actual contexto pandémico, viajar para Portugal é extremamente difícil.

Sobre a iniciativa, José Esteves referiu que há “certamente mais pessoas interessadas” para fazer a viagem até Portugal na altura do Natal. “O que se criou foi um grupo de pessoas nas mesmas circunstâncias, ou seja, pessoas interessadas em fazer a viagem pela altura do Natal para irem a Portugal visitarem as famílias”, disse o médico português, frisando que todos os interessados têm consciência da obrigatoriedade de quarentena de 14 dias no regresso a Macau.

Até ao momento, a iniciativa já conta com um total de 21 pessoas interessadas na viagem, mas o número tem vindo a aumentar gradualmente, garante José Esteves. Segundo o médico português, o aspecto fundamental neste momento é determinar o número de pessoas que pretende viajar para Portugal em Dezembro antes de contactar as agências de viagem. “Temos 21 pessoas que manifestaram interesse neste momento, mas todos os dias estão a aparecer mais e mais pessoas, porque a mensagem tem-se espalhado entre amigos e neste momento queremos é saber quantos somos no total. Se tivermos 180 pessoas, já há uma companhia aérea que manifesta disponibilidade para fazer o voo charter. Temos de ver quais são os canais apropriados para conseguirmos fazer qualquer coisa nessa altura e eventualmente pedir ajuda ao Consulado Geral, que precisa de saber mais detalhes, nomeadamente quantas pessoas são e quem são. Se vamos pedir ajuda às autoridades, precisamos de saber exactamente quantos somos e quem somos” referiu José Esteves.

Voo charter não está fora da equação

A possibilidade de um voo directo entre Macau e Lisboa é pouco provável, mas não está descartada pela organização da iniciativa. “Seria preciso haver um número significativo de pessoas, e neste momento, com pouco mais de duas dezenas a manifestar interesse, ainda estamos muito longe de considerar uma hipótese dessas. Não é, neste momento, realista pensar-se nisso. Se o número crescer muito e atingir perto das duas centenas, é provável que se consiga arranjar qualquer coisa com alguma companhia aérea”, afirmou José Esteves, recordando que as comunidades portuguesas noutros países organizaram viagens do estilo excursão para regressar a casa.

Perante as incertezas, o grupo tem como objectivo mais pragmático organizar um voo para Portugal com escala em Taiwan, Coreia do Sul ou China. “Há várias hipóteses que se perfilam no horizonte. Estamos à espera para ver que portas é que se abrem ou que corredores se vão abrindo para depois, a seu tempo, se bater à porta de uma agência de viagens que nos organize as coisas”, indicou José Esteves.

Após a elaboração da lista de interessados, os organizadores da iniciativa vão entrar em contacto com o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong para saberem que tipo de auxílio podem receber por parte do Governo de Macau. “Provavelmente, teria que se pedir ao Consulado que tomasse uma medida nesse sentido, não sabemos ainda propriamente o grupo de cidadãos portugueses que vai estar na lista. Nesse caso falaremos com o nosso Consulado, e ver-se-á depois se eles podem fazer alguma coisa. Muitas vezes, o querer é uma coisa e o poder fazer-se tem os seus condicionalismos. Para já, o primeiro caso é tentar ver quantos são os interessados e depois, a partir daí, com os condicionalismos que houver na altura, logo se vê as portas que se abrem”, concluiu.