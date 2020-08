Macau e Hong Kong desenvolvem vacina para a Covid-19. Ensaios clínicos devem começar nos próximos meses

Depois dos testes, os residentes das duas regiões devem ter prioridade quando a vacina chegar ao mercado, disse Johnson Lau, da Universidade Politécnica de Hong Kong.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Investigadores de Macau e de Hong Kong conseguiram desenvolver uma vacina que previne que o coronavírus afecte células humanas. Os investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) e da Universidade Politécnica de Hong Kong apontam o início dos ensaios clínicos para “os próximos meses ou até semanas”. Johnson Lau, da Universidade Politécnica de Hong Kong , disse esperar que os residentes de Macau e Hong Kong tenham prioridade no acesso à vacina.

A vacina desenvolvida agora pelas duas regiões impede uma parte do processo de infecção pela Covid-19, fazendo com que o novo coronavírus não se una a células humanas. Além disso, a investigação mostrou que a vacina permite induzir uma resposta imunitária eficaz sete dias após a infecção em ratos, coelhos e símios. As conclusões do estudo foram publicadas na revista científica Nature, na passada quarta-feira.

“Este é um passo muito importante no processo de infecção, por isso nós sabíamos que se conseguíssemos evitar que isso acontecesse, conseguiríamos bloquear o vírus”, disse Zhang Kang, da Faculdade de Medicina da MUST, numa conferência de imprensa online ontem organizada pela MUST e pelo Polictécnico de Hong Kong. Porém, o investigador da instituição de Macau assumiu que a equipa não sabe se o efeito dura mais do que alguns meses.

Johnson Lau, professor-adjunto do departamento de tecnologia de biologia e química da Universidade Politécnica de Hong Kong e que esteve envolvido no projecto da nova vacina, disse que a vacina deverá entrar na fase de ensaios clínicos “dentro de alguns meses ou até semanas”.

Na mesma conferência aberta à imprensa, Manson Fok, director da Faculdade de Medicina da MUST, afirmou: “Para avançar, a eficácia da vacina tem de ser avaliada e validada em ensaios clínicos em humanos, que devem começar em breve. Com os nossos esforços concertados, este avanço quanto a uma vacina para a Covid-19 será alcançado e desejamos que uma vacinação em massa possa ser realizada num futuro próximo”.

Segundo o investigador do Politécnico de Hong Kong, serão necessários entre 10 mil a 40 mil voluntários para os testes. Lau referiu ainda que investidores estrangeiros têm mostrado interesse em investir neste projecto de investigação, mas não deu mais detalhes. Contudo, frisou: “Eu tenho um requisito em todos os contratos que assino, que os residentes de Hong Kong e Macau sejam prioritários e que temos de guardar oito milhões de doses da vacina para as pessoas de cá”.

Na conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde, Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, falou sobre os progressos na obtenção de uma vacina contra a Covid-19, mas ressalvou que ainda não há nenhuma vacina pronta para entrar no mercado. O responsável adiantou ainda que, quando houver vacina, os grupos de risco serão prioritários.