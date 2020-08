II Raid Macau – Lisboa, 30 anos depois (I) 

Breve história dos raides entre Portugal e Macau

Escrevo esta primeira crónica virtual na manhã do terceiro dia, 29 de julho de 1990. Recordo apenas um pequeno apontamento inserido no Diário de Bordo: “depois de deixarmos Cantão, passámos pelo Templo Budista de Nanhua, fundado em 502 DC pelo monge indiano Zhiyao Sanzang”. Seguem-se algumas referências à visita ao Karaoke do hotel na noite anterior, com a indicação de que “o nosso médico, Dr. Fernando Silva, entrou, pela primeira vez, em acção: o Igor estava com dor de cabeça…”.

“Estrada larga, bom piso, rodeada de verdes campos de arroz”.

Portanto, para já, nada de especial a mencionar. É boa altura para proceder a um breve enquadramento histórico desta expedição.

As ligações entre Ocidente e Oriente já existem desde há mais de 5000 anos, atravessando lugares que se tornaram lendários e centros civilizacionais tão importantes como a Babilónia, Ninive, Uruk e Arcádia na Mesopotâmia. Eram viagens essencialmente de caracter económico, embora muitos aventureiros aproveitassem para cumprir os seus desafios interiores.

O curso do progresso, porém, alterou-se no início do período moderno. No final do século XV, com a epopeia iniciada com Vasco da Gama, estas viagens terrestres começaram a ser gradualmente substituídas por rotas marítimas. Também aqui, como sabemos, existiam trocas comerciais e contactos entre religiões, mas também partilha cultural e muita aventura.

A primeira vez em que estas ligações tiveram caracter essencialmente desportivo ou pelo prazer do desafio foi em 1907, quando o jornal Le Matin organizou o Raide Pequim – Paris em automóvel, passando por pontos intermédios como Zhangjiakou, Ulaanbaatar, Ulan-Ude, Irkutsk, Krasnoyarsk, Omsk, Chelyabinsk, Petropavlovsk, Perm, Kazan, Nizhny Novgorod, Moscovo, São Petersburgo, Vilnius, Varsóvia e Berlim. A extensão total era de 14 994 km, mas os concorrentes podiam escolher o percurso que quisessem. Teve início em 10 de Junho de 1907. Reza a lenda que um incógnito português, partindo de Lisboa, terá acompanhado a corrida, prolongando-a até Macau.

Uma manhã nevoenta de Abril de 1924 foi a data escolhida para o Capitão Brito Paes e os Majores Manuel Gouveia e Sarmento de Beires levantarem voo, com carga máxima, num avião Breguet, a que chamaram Pátria, deslizando na Campo dos Coitos (pista de aviação improvisada), em Vila Nova de Mil Fontes, rumo a Macau.

Muitas peripécias aconteceram durante essa aventura aérea, que não acabou bem, mas que não me cabe agora contar. Quem muito se debruçou sobre esta história foi Vasco Callixto, aventureiro das estradas, que em 1978 publicou a primeira edição da sua Viagem a Macau. Sobre o referido raide aéreo, Vasco Callixto redigiu artigos em diversas revistas, que merecem leitura atenta.

Em 1987, a Sagres, uma pequena avioneta, voltou a ligar Lisboa a Macau, mas também aconteceram azares na viagem de retorno…

Em 1988 o antropólogo Zica Capristano e Judite Capristano empreendem uma longa travessia num UMM, ligando Lisboa a Macau e regressando via Bombaim por barco. A viagem encontra-se documentada em livro.

Também em 1988, três UMMs realizaram com êxito o que designaram por I Raide Terrestre Macau Lisboa, abrindo assim caminho a outras expedições semelhantes, onde existia tempo limitado para a viagem. Existe página no Facebook e livro publicado.

Em 1990 aconteceu o agora comemorado II Raide Macau Lisboa, onde a componente cultural esteve bem vincada. Quem seguir a página Raide Macau-Lisboa 1990 poderá saber tudo o que foi acontecendo!

Nesse mesmo ano, em Novembro, o então Delegado da Lusa em Pequim (e investigador do Tempo) Fernando Correia de Oliveira, empreenderia uma expedição entre Beijing-Lisboa, de comboio – trans-mongoliano, trans-siberiano, Moscovo-Budapeste, Expresso do Oriente (para Ocidente) até Paris, Sud Expresso até Santa Apolónia… será que em Novembro próximo iremos, também, acompanhar essa viagem, agora virtual?

Ainda em 1990, José Lisboa, acompanhado por dois músicos sul-americanos há muito radicados no Algarve (Germano Britos e Patricio Madriaga, membros do grupo Narayana), parte de Lagos com o objectivo de integrar o rali-expedição Londres-Pequim. A ideia seria em seguida visitarem Macau. Não temos conhecimento que tenham conseguido o seu objectivo, ou mesmo se o rali se terá realizado!

Em 1999, Tito Baião e João Pereira ligam Macau ao Porto em motocicleta, tendo a editora Na Rota dos Povos publicado livro em 2000.

Terminamos com a curiosa – e, pelo que sabemos, inédita – aventura do casal português que pedalou de Ovar a Macau: Rafael e Tanya levaram um ano, sete meses e seis dias, mas tudo chegou em condições, incluindo as bicicletas! Corria o ano de 2012!

A viagem do II Raide pode ser acompanhada em https://www.facebook.com/groups/1639125899579336/