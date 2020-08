Homem presente ao Ministério Público por actos exibicionistas e importunação sexual

Um homem de 32 anos é suspeito de três crimes de importunação sexual e actos de exibicionismo na zona do Iao Hon. O homem é suspeito de ter apalpado uma mulher, de ter mostrado o órgão sexual a outra e de ter colocado a mão dentro das calças quando uma terceira mulher passava por ele.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) informou ontem, na conferência de imprensa conjunta das forças de segurança, que acusou um homem de 32 anos dos crimes de actos exibicionistas e do crime de importunação sexual. Em causa estão três casos, todos registados na zona do Iao Hon.

Segundo a porta-voz do CPSP, uma mulher apresentou queixa na polícia alegando que no dia 3 de Julho, pelas 21h05, um homem a terá apalpado na Rua das Hortas. O suspeito tinha estado no mesmo autocarro que ela, saiu na mesma paragem que a vítima e depois apalpou-a, indicou a mulher, de 30 anos, residente de Macau. A mulher “não teve coragem de o perseguir” e no dia seguinte fez queixa às autoridades, indicou a CPSP.

No dia 5 de Julho, uma outra mulher, também ela residente e na casa dos 30 anos de idade, fez queixa junto da polícia dizendo que passou por um homem, que estava “atrás de um candeeiro” “e esse tal suspeito virou-se e mostrou o sexo”, explicou a porta-voz do CPSP.

A 29 de Julho, o homem terá ainda importunado sexualmente outra mulher. A terceira alegada vítima, também residente e na casa dos 30 anos de idade, terá passado por um homem que estava com a mão dentro das calças. A mulher afastou-se do homem e encontrou agentes do CPSP que estavam a patrulhar a zona devido aos dois casos iniciais.

Os agentes interceptaram o homem, um trabalhador não-residente do interior da China que trabalha em Macau na construção civil, negou as acusações das três mulheres. Relativamente à primeira ocasião, o homem disse que estava com pressa e que foi “sem querer” que se encostou à alegada vítima. No segundo caso, disse que não se tinha apercebido de que a braguilha estava aberta e tinha ido atrás do candeeiro para a apertar. Na terceira ocasião, o suspeito alegou que estava a endireitar as calças.

Depois de a polícia o ter interceptado, ao terceiro caso, foram chamadas as outras duas alegadas vítimas, que confirmaram que se tratava daquele mesmo homem. Assim, o suspeito foi presente ao Ministério Público sob “fortes indícios” de que estaria a cometer o crime de actos exibicionistas e importunação sexual.

Consumo e tráfico de droga “de menor gravidade”

Na conferência de imprensa de ontem, o CPSP fez ainda saber que, no dia 30 de Julho, pelas 21h30, junto à Travessa da Porta, agentes em patrulha viram dois homens “com conduta duvidosa” junto a um prédio. Os agentes pediram-lhes as identificações e, ao entregarem os respectivos cartões, um deles fugiu. Ao fazer a revista ao homem que ficou para trás, os agentes encontraram um saco com 0,15 gramas de Ice. Além disso, os suspeitos tinham colocado outros quatro sacos da droga no correio, com um total de 0,80 gramas.

Depois das investigações, a polícia encontrou mais dois suspeitos envolvidos, um tailandês e outro filipino. Os dois confessaram que tinham hábito de consumo de droga e disseram que adquiriram um grama por 3.000 patacas. “Eles dizem que compraram essa droga para depois a distribuírem por saquinhos e vender”, informou a porta-voz do CPSP. O homem que tinha fugido inicialmente foi depois detido junto às Ruínas de São Paulo. Este foi acusado de consumo ilícito de drogas e os restantes três indivíduos foram acusados de tráfico de menor gravidade e consumo ilícito de estupefacientes.