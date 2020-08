Governo anuncia que vai aumentar frequência de voos para a Europa e EUA a partir do fim do mês

Na conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde, as autoridades de Macau anunciaram que vão aumentar a frequência dos voos para a Europa e Estados Unidos a partir do final deste mês, devido aos alunos que estão em Macau e têm de voltar às aulas no estrangeiro. As autoridades informaram também que a partir de agora há mais restrições para quem vier de Hong Kong e que Xinjiang e Liaoning estão na lista de regiões de alto risco.

André Vinagre

O Executivo fez saber que vão aumentar os voos de Macau para países europeus ou para os Estados Unidos da América. Na conferência de imprensa de ontem das autoridades de saúde locais, foi ainda adiantado que as províncias chinesas de Xinjiang e Liaoning passam a fazer parte do grupo de zonas de risco, que passa a haver mais restrições a quem chega a Macau proveniente de Hong Kong e que a partir de agora deixam de ser emitidos certificados de testes de ácido nucleico em papel.

Quanto aos voos para a Europa e EUA, Lau Fong Chi, representante dos Serviços de Turismo (DST) anunciou: “Atendendo ao facto de alguns estudantes precisarem de ir para o estrangeiro, está programado o aumento da frequência de voos para a Europa e EUA”. O aumento da frequência dos voos está agendado para o fim deste mês. Aquela responsável deu o exemplo da companhia de aviação de Taiwan, Eva Air, que iria aumentar o número de voos a partir de Macau. Lau Fong Chi detalhou ainda que, nos últimos dias, a DST recebeu 30 pedidos de ajuda por parte de alunos que querem voltar aos países onde estão a prosseguir os estudos.

Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, adiantou, na conferência de imprensa, que, a partir das 6 horas da manhã de hoje, passa a haver mais restrições para quem chega vindo de Hong Kong. Quem chegar a Macau proveniente da região vizinha tem de apresentar um teste de ácido nucleico com resultado negativo à Covid-19 que tenha sido emitido nas últimas 72 horas. A este requisito junta-se a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias em Macau, que já estava em vigor.

A decisão do Governo de Macau tem a ver com o número recente de infecções pela Covid-19 diagnosticadas em Hong Kong. No domingo foram identificados 115 novos casos em Hong Kong, e a região tem agora um total de 3.512 casos no total.

A mesma responsável indicou que também os tripulantes de navios de carga terão de cumprir quarentena ao chegarem a Macau. Serão levados através de um veículo especial para um hotel indicado, evitando assim que circulem na comunidade. O Governo de Macau paga as despesas desses trabalhadores.

Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, anunciou também que, a partir de hoje, deixam de ser emitidos certificados de teste de ácido nucleico em papel. O responsável acrescentou que o resultado do teste pode ser obtido através de ‘upload’ do código de saúde de Macau, “por isso não é necessário emitir o resultado em papel”. Quem precisar do certificado em papel para poder viajar, exemplificou Lo Iek Long, poderá requerê-lo no Fórum Macau e levantá-lo no hospital público.

Alunos portugueses em Macau querem saber como regressar a Portugal para cursos superiores

Pelo menos duas dezenas de alunos em Macau aguardam para saber como poderão deixar o território a fim de frequentar estudos superiores em Portugal, tendo alguns contactado o consulado com pedidos de informação, disse à Lusa o cônsul.

“Temos conhecimento de cerca de 20 casos que nos foram comunicados pela Escola Portuguesa de Macau”, disse o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, precisando no entanto que “é difícil estimar” o total de alunos afetados pelas restrições às viagens impostas no território devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o diplomata, ao consulado têm chegado “alguns pedidos de informação” de alunos, numa altura em que as autoridades da RAEM anunciaram ser pouco provável que venha a ser reaberto um corredor marítimo com Hong Kong, de onde saem a maioria dos voos internacionais.

“Estamos em contacto com as autoridades da RAEM para as sensibilizar para o assunto, embora existam outras possibilidades, como seja o cumprimento da quarentena em Hong Kong antes de viajar para a Europa ou tentar efetuar ligações aéreas via Taipé ou Seul, a partir do Aeroporto Internacional de Macau”, referiu ainda Paulo Cunha Alves.

Lusa