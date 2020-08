Académicos defendem posições políticas nas salas para estimular espírito crítico

Os professores universitários têm direito às opiniões políticas, mas não devem manifestá-las nas salas de aulas, considerou Sou Chio Fai, director da Direcção dos Serviços do Ensino Superior. Porém, os académicos Larry So e Eilo Yu acreditam que os docentes devem também expressar as suas opiniões nas salas de modo a estimular o espírito crítico dos alunos.

Pedro André Santos

O director da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), Sou Chio Fai, afirmou, em entrevista à Rádio Macau, que os docentes das universidades de Macau têm direito às opiniões políticas, mas não devem manifestá-las nas salas de aulas. O responsável pela DSES desaprovou manifestações de opiniões políticas dentro das salas de aulas nas universidades, mas frisou que a liberdade académica de Macau está salvaguardada pela Lei Básica.

Ao PONTO FINAL, os académicos Larry So e Eilo Yu referiram, no entanto, que os professores devem também expressar as suas opiniões, incluindo políticas, para ajudar os jovens a estimular o seu espírito crítico. “Em termos de pensamento crítico para o desenvolvimento dos estudantes, os professores têm, por vezes, que agir como advogados do diabo para encorajar a discussão sobre um assunto. A falta de uma discussão política poderá estimular menos o desenvolvimento de pensamento crítico dos alunos”, disse Larry So ao PONTO FINAL.

O politólogo ressalva, contudo, que o debate deve ser encorajado “no sentido de trazer alguma qualidade para a discussão”, para os professores saberem o que dizer e fazer, e que seja “algo que não prejudique o pensamento crítico e as relações entre os professores e os alunos”, disse o académico, acrescentando que a discussão deve também integrar a própria disciplina. “Teria algumas reservas em dizer que os professores podem fazê-lo em qualquer altura, e em qualquer disciplina. Por exemplo, se for numa aula de inglês ou de gramática, então não vale a pena”, prosseguiu.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre se as declarações de Sou Chio Fai poderão estar de alguma forma relacionadas com o processo movido por Eric Sautedé contra a Universidade de São José no seguimento do despedimento do docente, Larry So disse que tinha essa “suspeita”, mas que não podia confirmar.

À semelhança de Larry So, Eili Yu também acredita que os professores devem expressar as suas opiniões nas salas de aula, independentemente dos assuntos, sejam políticos ou sociais. “Devem dizer a sua opinião, e os alunos devem fazer o seu julgamento sobre se aceitam, ou não, essa opinião, é isso que o professor deve fazer na sala de aula. Não estou a falar da política em particular, mas de todos assuntos, o professor deve ter a sua opinião para se fazer uma interpretação dos dados, do que se observa. É assim que se devem ensinar os jovens na sala de aula”, sublinhou o professor do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UMAC).

Eili Yu acrescentou que o facto de partilharem as suas opiniões não significa que os professores estão “a dizer-lhes para aceitarem a nossa opinião”, mas sim “a expressar a nossa opinião tendo em conta a nossa interpretação sobre o fenómeno que estamos a discutir na sala, independentemente do que seja”. “Se não podemos expressar a nossa opinião na sala de aula, e fora da sala de aula, o que é podemos fazer?”, concluiu o docente.