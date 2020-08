Sulu Sou pede apoio para trabalhadores sujeitos a licenças sem vencimento

Preocupado com o quadro de precariedade laboral que se verifica no território desde o arranque do surto epidémico, Sulu interpelou o Executivo sobre o estado das reclamações recebidas relativas a licenças não remuneradas forçadas e de que forma foram acompanhadas. O deputado quis saber de que modo será reforçada a consciencialização dos trabalhadores no que toca aos seus direitos laborais, nomeadamente no âmbito das licenças sem vencimento.

Sulu Sou refere o artigo 59º da “Lei das Relações de Trabalho”, que estipula que, se o empregador e o trabalhador concordarem na redução do salário, “o empregador deve notificar a DSAL dentro de 10 dias antes que o acordo se torne efectivo, para que a autoridade possa exercer o poder de supervisão; mas, de facto, a licença não remunerada é um corte no salário disfarçado”, considera o deputado.

E questiona: “Pode o Governo melhorar a protecção legal, referindo-se à prática de redução de salários e implementar o acordo de licença não remunerada somente depois de os empregadores notificarem as autoridades? Isso permitirá que as autoridades saibam mais sobre quais as empresas e quantos residentes estão a tirar férias sem remuneração, para introduzir mais medidas de assistência direccionada. Em segundo lugar, vão monitorizar melhor se algum empregador propôs que os residentes tirassem férias sem remuneração ao mesmo tempo que arranjou trabalhadores estrangeiros para assumir o mesmo trabalho, o que viola o princípio do ‘emprego para os locais primeiro’?”

Por fim, o democrata assinalou que, na fase inicial da epidemia, muitos residentes foram mais pró-activos em cooperar com acordos de licença sem vencimento propostos pelas empresas, de modo a proteger os seus empregos. “No entanto, os tempos difíceis ainda não viram o fim. Os seus meios básicos de subsistência foram gradualmente afectados e os arranjos de algumas empresas tornaram-se mais rigorosos”. Alega o deputado que há trabalhadores que “não conseguem receber subsídios do Governo, formação subsidiada e outros apoios e estão num dilema entre licença não remunerada e demissão. O Governo pode melhorar as disposições do artigo 71º da Lei das Relações de Trabalho, estipulando que os funcionários têm o direito de rescindir unilateralmente o contrato com uma justificação razoável após um certo número de licenças sem vencimento, de modo a obter a compensação correspondente?”, perguntou o deputado Sulu Sou.