Só 15% dos alunos do ensino secundário tem planos para a carreira, mostra inquérito

Um inquérito realizado pela Associação Geral de Estudantes Chineses de Macau e pela Macau Youth Research Association mostra que apenas 15% dos jovens que estudam no ensino secundário têm planos concretos sobre as suas carreiras profissionais. Segundo os responsáveis pelo inquérito, quanto maior a auto-confiança que um aluno tem, mais claros são os seus planos para o futuro.

André Vinagre

Apenas 15% dos alunos do ensino secundário de Macau têm uma visão clara e concreta daquilo que querem fazer profissionalmente no futuro. A conclusão é de um inquérito realizado pela Associação Geral de Estudantes Chineses de Macau e pela Macau Youth Research Association, citado pelo jornal em língua inglesa Macau Post Daily. O inquérito encontra também uma relação entre a auto-confiança dos estudantes e os seus planos profissionais.

O inquérito, intitulado “Investigação sobre a influência da auto-aceitação nas decisões de carreira dos estudantes do ensino secundário de Macau”, decorreu entre os dias 18 de Maio e 5 de Junho e foram ouvidos 1.433 jovens, estudantes do ensino secundário de 16 escolas locais.

Segundo as associações, uma das conclusões do inquérito revela que, quanto maior é o nível de auto-aceitação, mais confiante é o aluno. Além disso, quanto maior é o nível de confiança do jovem, mais claros são os seus planos profissionais para o futuro.

Cerca de 47% dos alunos entrevistados disseram sentirem-se “perdidos” quanto ao seu futuro profissional e apenas 15% dos jovens disseram ter uma noção clara dos seus planos para o futuro. Aproximadamente 50% dos jovens inquiridos disseram aceitar as suas próprias falhas e 47% acreditam conseguir realmente atingir as suas aspirações a nível profissional.

Assim, as associações concluíram, que há ainda aspectos a melhorar em termos de planeamento académico ou de carreira profissional para os alunos do ensino secundário de Macau. O inquérito sugere que o Governo e as associações de educação locais desenvolvam programas de planeamento de carreiras que ajudem os alunos a identificarem mais facilmente os que mais lhes interessam.

As conclusões do inquérito foram apresentadas pelas associações há dias. Candy Un Su Kei, vice-presidente da Associação Geral de Estudantes Chineses de Macau, pediu que pais e professores ajudassem os alunos a elevar os seus índices de auto-confiança, atribuindo menos pressão aos resultados académicos dos jovens. “Ajudem os alunos a descobrir os seus talentos através de actividades extracurriculares e deixem-nos brilhar”, disse a responsável, citada pelo Macau Post Daily, acrescentando que isso fará com que “os alunos descubram a sua paixão, o que ajudaria os alunos na sua orientação relativamente às suas aspirações futuras e a estabelecer um plano para a sua carreira”.