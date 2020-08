Residente de Hong Kong arrisca seis meses de prisão por violação de quarentena em Macau

As autoridades de saúde fizeram um balanço positivo das operações de prevenção epidémica nas fronteiras e assinalaram que o último caso confirmado no território cumpriu o período de isolamento de convalescença na passada sexta-feira. Sobre o caso de violação de quarentena num dos hotéis designados, o CPSP revelou que uma mulher residente de Hong Kong arrisca até seis meses de prisão por ter saído do quarto. O fim do corredor especial com a região vizinha levou à substituição do Hotel Sheraton pelo Hotel Golden Crown como um dos hotéis designados para quarentena obrigatória.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) revelou que uma residente de Hong Kong com cerca de 40 anos foi sujeita a “uma medida coerciva de isolamento” depois de violar a quarentena de 14 dias imposta à entrada de Macau. De acordo com o chefe da divisão das Relações Públicas do CPSP, a mulher arrisca uma pena de prisão até seis meses ou pena de multa até 60 dias por ter saído do quarto do hotel onde cumpria quarentena, na noite de 28 de Junho.

“Uma residente de Hong Kong com cerca de 40 anos saiu do seu quarto [de hotel], na noite de 28 de Julho, onde cumpria o período obrigatório de observação médica imposto pelas autoridades”, começou por explicar Lei Tak Fai na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, acrescentando que o caso já foi encaminhado para o Ministério Público.

De acordo com as autoridades, por volta das 19h00 do dia 28 de Julho, uma residente de Hong aproveitou a distração de um segurança para sair do quarto sem autorização. A mulher deslocou-se depois a um quarto noutro andar, mas acabou por ser descoberta por um outro segurança que fazia patrulha no hotel. “Como saiu e há indícios de que violou o art.º 14 da Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, arrisca uma pena até seis meses de prisão ou pena de multa até 60 dias”, referiu Lei Tak Fai, adiantando ainda que, a mulher ficou sujeita “a uma medida coerciva de isolamento”.

Questionado sobre as informações veiculadas pela imprensa chinesa de que a província de Guangdong irá começar a emitir vistos individuais para Macau no início de Agosto, o representante do CPSP assegurou que as autoridades locais ainda não foram notificadas sobre qualquer decisão.

Na mesma conferência de imprensa, os Serviços de Saúde anunciaram que o 46º paciente infectado por Covid-19 no território teve alta hospitalar depois de concluir os 14 dias de isolamento de convalescença. De acordo com o médico Lo Iek Long, o paciente de 57 anos será agora submetido a uma autogestão domiciliária, por mais 14 dias, uma vez que fez dois testes de ácido nucleico com resultados negativos.

O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário assinalou também que não houve registo de nenhum caso positivo entre os residentes que regressaram a Macau através do corredor marítimo especial com Hong Kong, entre 17 de Junho e 16 de Julho. No total, 1777 pessoas, que entretanto concluíram o período de isolamento.

“O último grupo de pessoas que regressou a Macau através do serviço marítimo especial concluiu o segundo teste de ácido nucleico obrigatório, e todos os resultados foram negativos. No dia 30 de Julho foi concluída a observação médica em hotéis designados, ou seja, todas as 1.777 pessoas que usaram a segunda operação de transporte especial já concluíram observação médica, e apenas foi registado um caso importado”, referiu Lo Iek Long assinalando que não houve nenhum caso de propagação na comunidade neste grupo.

O representante dos Serviços de Saúde frisou ainda que a taxa de incidência dos primeiros grupos de regresso para Macau foi de 0,9% e o segundo grupo foi de apenas 0,056%. “Uma cidade de turismo que recebeu cerca de 30 milhões de pessoas no ano passado, até à data só registou 46 casos importados e associados. Se tivermos em conta a circulação deste montante de pessoas, isso demonstra que a taxa de incidência de Covid-19 em Macau é bastante baixa, o que revela o bom resultado obtido por Macau no combate contra a epidemia”, disse Lo Iek Long.

DST anunciou alterações nos hotéis usados para quarentena

Com o fim do corredor marítimo entre Macau e Hong Kong, o Hotel Sheraton vai deixar de ser utilizado para as quarentenas médicas obrigatórias a partir de 14 de Agosto. A informação foi avançada em conferência de imprensa pela chefe do Departamento de Promoção Turística da Direcção dos Serviços de Turismo. De acordo com Betty Fok, o Hotel Golden Crown começar a ser utilizado para quarentena obrigatória a partir de 14 de Agosto, uma vez que se situa mais perto do aeroporto de Macau.