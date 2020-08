Professores universitários não devem manifestar posições políticas nas salas de aula, diz Sou Chio Fai

Os docentes das universidades de Macau têm direito às opiniões políticas, mas não devem manifestá-las nas salas de aulas, afirmou Sou Chio Fai, director da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES). Numa entrevista à TDM – Rádio Macau, o responsável pela DSES desaprovou manifestações de opiniões políticas dentro das salas de aulas nas universidades, mas frisou que a liberdade académica de Macau está salvaguardada pela lei básica.

“A política não deve entrar no campus universitário. O campus universitário e as instituições de ensino superior são para formar os quadros. Não só para proporcionar conhecimento profissional, mas também experiências de trabalhar juntos. E ainda formar a capacidade de pensamento crítico e também incentivar a criatividade. É isto que o campus universitário deve fazer. Qualquer cidadão tem a liberdade de manifestar a sua posição, mas não deve ser um professor universitário a ensinar ou influenciar os alunos e outros colegas com as suas posições. Todos os cidadãos têm liberdade para manifestar posições políticas, mas não o deve fazer no campus universitário. Há um consenso entre as instituições de ensino superior sobre este aspecto”, referiu Sou Chio Fai.

Questionado sobre as implicações da implementação da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong no ensino, o responsável pela DSES assinalou que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de comentário. “A polémica em Hong Kong é um caso que deve ser analisado cientificamente e ainda é cedo para sabermos toda a história. No meu entendimento, estes casos devem ser estudados de forma científica e pedagógica quando tivermos mais informações sobre a matéria”, acrescentou Sou Chio Fai.

Em relação à polémica em torno do despedimento do professor universitário Éric Sautedé e da retirada de livros das bibliotecas, o director da DSES não quis comentar, mas assegurou que os serviços do Ensino Superior “nunca transmitiram qualquer instrução nesse sentido” e que a autonomia pedagógica das instituições universitárias, “em termos de ensino e em termos de fazer investigação, está garantida pela Lei do Ensino Superior e pela Lei Básica”. O director assegurou, também, que há liberdade académica em Macau.

Sobre a educação patriótica nas escolas de Macau, o director das DSES afirmou que é “uma coisa muito natural” e importante para as novas gerações. “A educação patriótica é uma coisa muito natural. ‘Tão natural como a água’, já dizia um publicitário. Creio que a educação patriótica é importante para que as pessoas de Macau conheçam a história, cultura e saibam respeitar a bandeira. Para além disso é essencial que saibam a lei básica e a lei constitucional. Educação patriótica não é só uma educação para amar a pátria, mas uma educação para amar a terra-mãe que é Macau. Queremos promover a educação da história de Macau para que uma nova geração conheça melhor a história”, disse Sou Chio Fai.