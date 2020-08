Governo não descarta abertura de corredor especial com Hong Kong para estudantes no estrangeiro

O director dos Serviços do Ensino Superior admitiu a hipótese de reabertura de um corredor especial com Hong Kong para alunos que estudam no exterior, nomeadamente Portugal e EUA. Numa entrevista à Rádio Macau, Sou Chio Fai assinalou que há centenas de alunos de Macau a estudar em Portugal, e que as autoridades locais estão em contacto com as universidades de Portugal para encontrar uma solução para as restrições em Hong Kong.

O director dos Serviços do Ensino Superior (DSES), Sou Chi Fai, acredita que vão ser encontradas soluções para os alunos que estudam no exterior e que precisam de regressar à Europa e aos EUA antes do início do próximo ano lectivo. O responsável pelos serviços do Ensino Superior assumiu que um novo corredor com Hong Kong é umas das hipóteses que estão a ser estudadas pelas autoridades, e assinalou que, nos últimos anos, o número de estudantes de Macau em Portugal “está a crescer bastante”.

“Neste momento temos 18 mil alunos a fazer cursos superiores fora de Macau e 16 mil a fazer cursos superiores em Macau. Dentro destes 18 mil, que estão a estudar fora de Macau, há 7 mil que estão na China continental, 4 a 5 mil na região de Taiwan e 2 mil em Hong Kong. Nos EUA, Austrália e Inglaterra, temos cerca de mil alunos por cada país. É de assinalar também que em Portugal o número de estudantes de Macau está a crescer bastante, temos cerca de 600 alunos a fazer um curso superior ou um curso preparatório para entrar no ensino superior”, referiu Sou Chi Fai numa entrevista à TDM – Rádio Macau.

A poucos meses do reinício das aulas do ensino superior, milhares de alunos inscritos em universidades no estrangeiro não sabem como vão ultrapassar as restrições nas fronteiras no próximo ano lectivo. “O próximo ano lectivo vai ser um pouco diferente devido à situação de saúde pública. Estamos a trabalhar com os Serviços de Saúde e com a Direcção dos Serviços de Turismo para encontrar soluções. Podemos dividir os vários tipos de alunos por diferentes regiões. Para os alunos que vêm da China continental não há problema, uma vez que basta fazerem o teste de ácido nucleico para vir”, disse Sou Chi Fai.

No entanto, alguns destes alunos vivem em Zhuhai e a realização do teste de ácido nucleico, de sete em sete dias, pode ser uma despesa elevada. “Por isso estamos a trabalhar para ver se é possível aliviar estes custos”, frisou Sou Chi Fai, assumindo que em relação aos alunos que vêm de fora da China “vai ser um pouco mais complicado” devido às restrições nas fronteiras para pessoas que venham do estrangeiro.

Em relação aos alunos de Macau que estudam na China, o director da DSES afirmou que “não há qualquer problema” para estes casos, e que os residentes que estudam em Hong Kong só “têm de fazer quarentena”, assinalando também que “a maioria das universidades de Hong Kong têm aulas online”.

Para Sou Chi Fai, o problema são os alunos que pretendem regressar a Portugal ou aos EUA. “Estamos a trabalhar com as universidades para ver se é possível haver um adiamento das aulas ou se é possível que estes alunos possam frequentar aulas online. Estamos a trabalhar com a DST para ver o que é possível fazer.

Questionado sobre os casos de alunos que tenham concluído o 12º ano na Escola Portuguesa e que agora pretendam dar continuidade aos estudos em Portugal, Sou Chi Fai referiu que, por enquanto, só há duas possibilidades: quarentena em Hong Kong ou um voo de Macau para outra região com escala para a Europa. “Neste momento, há duas possibilidades para viajarem para Portugal, ou quarentena de 14 dias em Hong Kong antes do voo, ou a outra hipótese é apanhar um voo de Macau para outro sítio e fazer escala num período limitado para a Europa. Para alem destas duas hipóteses estamos a procurar outras hipóteses uma vez que Hong Kong está numa situação arriscada e temos de pensar na segurança dos nossos alunos. Vamos ver se é possível encontrar outra solução com os serviços competentes. Se é possível um corredor especial com Hong Kong? Sim, acho que sim, mas temos de acompanhar a situação”.