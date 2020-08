Governo lança este ano serviço de requerimento online de certidões 

Empenhado no reforço do Governo inteligente, com a optimização da aplicação “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM”, o deputado Leong Sun Iok questionou o Executivo sobre que novas funções vão ser lançadas este ano, na mesma aplicação. O director dos SAFP garantiu que será implementado, ainda em 2020, o serviço de requerimento online de certidões electrónicas como o registo de nascimento, de casamento ou comercial.

O deputado Leong Sun Iok entende que o Executivo deve reforçar a implementação do Governo inteligente, com a prestação de mais serviços online, de modo a evitar a deslocação dos residentes aos serviços e as filas de espera. O parlamentar defende a promoção da aplicação “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM”, e a introdução de mais serviços “para a apresentação de pedidos e pagamento de multas”, questionando que novas funções serão lançadas ainda em 2020. O director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) assegura que serão lançados este ano serviços de requerimento online de certidões como o registo de nascimento, de casamento, o registo comercial ou o certificado de registo criminal.

“Com a retoma do funcionamento normal dos serviços públicos, em meados de Fevereiro, muito residentes tiveram de deslocar-se aos serviços públicos para tratar de formalidades, situação que, para além da demora, prejudicou a prevenção da epidemia”. Situação que, para Leong Sun Iok, veio demonstrar a necessidade de o Executivo “reforçar a construção do governo inteligente, para que mais serviços possam ser prestados online, através de computador ou de aplicações de telemóvel, para os residentes não terem de deslocar-se pessoalmente aos serviços e, assim, evitarem as filas de espera”.

O deputado da FAOM, eleito pela via directa, assinala que actualmente, os residentes já podem, através da conta de “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” e de aplicações para telemóvel, inscrever-se em concursos públicos e requerer certificados e subsídios, sendo 44 as aplicações de telemóvel de diversos serviços públicos. Em interpelação remetida ao Executivo, o parlamentar começa por questionar como é que o Governo vai promover a utilização da aplicação “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” entre a população. Defendendo a introdução de mais consultas individualizadas no mesmo sistema, “com vista a disponibilizar serviços para a apresentação de pedidos e pagamento de multas”, o deputado pergunta: “Vai fazê-lo? Quais são as novas funções que vão ser lançadas este ano?”.

Em resposta, o director dos SAFP assinala que, com a entrada em vigor da Lei de Governação Electrónica e da Regulamentação da Governação Electrónica, a 27 de Setembro deste ano, “a abertura da conta única de acesso comum será mais facilitada para os cidadãos, podendo também aceder a mais serviços electrónicos do Governo”. Garante Kou Peng Kuan que o Governo “vai continuar a optimizar os serviços frequentemente utilizados pelos cidadãos em prol do bem-estar da população, e em 2020, irá lançar sucessivamente o serviço de requerimento online dos diversos tipos de certidão electrónica, tais como certidão de registo de nascimento, certidão de registo de casamento, certidão de registo comercial, certificado de registo criminal, com vista a facilitar ainda mais os cidadãos”.

Na mesma interpelação, Leong Sun Iok assinala de seguida que aplicações móveis como “Macau Tax” e “A Minha Biblioteca”, “utilizam diferentes contas e exigem diferentes designações e códigos de conta, o que perturba bastante os residentes na gestão de contas diferentes. Para além disso, as contas online de alguns serviços exigem que os cidadãos se desloquem pessoalmente às respectivas instalações para tratamento das formalidade necessárias”. Questiona por isso o deputado, “de que medidas dispõe o Governo para uniformizar as contas e integrar as aplicações, por forma a que os residentes possam aceder, através de um só programa, aos serviços personalizados de todos os serviços públicos?”.

O director dos SAFP responde que o Governo está a coordenar com os diversos serviços públicos, “para integrar as contas de identificação dos serviços electrónicos destes serviços públicos existentes na conta única de acesso comum, e ao mesmo tempo, integrar na aplicação para telemóvel ‘Acesso comum aos serviços públicos da RAEM’, os serviços e informações dos serviços públicos de interesse para os cidadãos, para poder aceder aos serviços online dos diversos serviços públicos através de uma conta única e uma plataforma uniformizada”.

Por fim, assinala o deputado dos operários o lançamento de várias aplicações para telemóvel, como a “Localização de autocarros” ou o Macau GeoGuide. No entanto, salienta o parlamentar, “muitas aplicações não oferecem consultas personalizadas, nem incluem funções para a apresentação de pedidos ou outras mais específicas, são muito simples e os seus efeitos são limitados, pois apenas fornecem informações das páginas electrónicas dos serviços públicos”. E questiona: “Afinal, quantas aplicações de telemóvel é que os serviços públicos já lançaram? Qual é o volume de ‘downloads’ e o ponto de situação de utilização?”.

Kou Peng Kuan refere o lançamento, por parte de cerca de 30 serviços públicos, de um total de 50 aplicações para telemóvel, e salienta que “com a entrada em vigor da lei e do regulamento acima referidos, na sequência da integração das informações e dos serviços na plataforma uniformizada da conta única de acesso comum e, com o aperfeiçoamento contínuo do conteúdo dos serviços e das funções de aplicação, acredita-se que haverá um aumento do número de descarregamento das diversas aplicações e respectiva utilização”.