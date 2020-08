China vai alargar vistos de entrada em Macau a todas províncias

O Governo Central vai retomar a aprovação de vistos de entrada em Macau para residentes de todas as províncias a partir de 12 de Agosto, escreve o portal Inside Asian Gaming. De acordo com a informação veiculada, a decisão de Pequim ainda não inclui vistos para fins turísticos, mas é um sinal positivo de que as interacções entre Macau e a China continental estão a regressar gradualmente ao normal.

A aprovação de vistos para Macau com isenção de quarentena obrigatória de 14 dias foi anunciada pela província de Guangdong a 15 de Julho. No entanto, os vistos concedidos por Guangdong apenas contemplam fins familiares e comerciais. Esta política de vistos irá estender-se agora aos residentes de todas as províncias da China a partir de 12 de Agosto.

Segundo a informação veiculada pelo referido portal, os residentes chineses que vivem em Guangdong e que não estão registados na província também podem requerer um visto para visitar Macau para fins comerciais ou familiares.

Actualmente, os visitantes que regressam de Macau estão isentos de quarentena obrigatória, mas devem permanecer na província de Guangdong por duas semanas antes de poderem entrar ou regressar a qualquer outra província.

O Governo de Guangdong declarou também que irá apoiar activamente o regresso gradual das interações normais entre Macau e as outras províncias. No entanto, a política de imigração é autorizada pelo Governo Central. Desta forma, o sistema de vistos individuais terá de aguardar por esclarecimentos adicionais por parte dos departamentos relevantes.

De momento, Hong Kong não será abrangido pelo alargamento dos vistos a todas as províncias da China devido ao aumento do número de casos de infecção por Covid-19 na região administrativa especial.