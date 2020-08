Agnes Lam propõe criação de sistema de inspecção de janelas

A deputada Agnes Lam está preocupada com a queda de janelas que tem ocorrido no empreendimento residencial Nova Taipa Gardens, nomeadamente o que sucedeu na passada semana, que quase atingiu um transeunte. A deputada assinala, em interpelação remetida ao Executivo, a ocorrência, no mesmo condomínio, de 150 incidentes do género nos últimos dois anos, e mais de 200 da mesma natureza, na Taipa, nos últimos cinco anos.

A parlamentar questionou se “as autoridades consideram a possibilidade de estabelecer algumas medidas imediatas, como instruir os moradores a reforçar a inspecção das janelas em alguns edifícios com acidentes frequentes e ajudar na organização e instalação de cadeias de seguros”. Agnes Lam perguntou ainda se o Governo considera subsidiar as inspecções “para fortalecer a consciencialização dos residentes para a inspecção de janelas. Referiu-se depois às práticas de Hong Kong para estabelecer um sistema completo de inspecção de janelas, como o estabelecimento de padrões de qualificação de directrizes de inspecção, e promover a certificação profissional dos inspectores, para garantir que as janelas dos edifícios existentes e os novos edifícios a serem construídos no futuro atendam aos padrões e reduzam os acidentes”.

Por fim, a deputada quer saber se o Governo considera “iniciar uma investigação para avaliar o entendimento dos actuais residentes sobre os padrões de segurança das janelas, as principais responsabilidades legais da indústria e o número de inspecções regulares, de modo a rever as ‘inspecções não reguladas”. E questiona se as medidas já tomadas pelos próprios residentes são suficientes para proteger “eficazmente a segurança pública de Macau”.