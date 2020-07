Qualidade do ar melhorou em Macau nos últimos cinco anos, indica relatório

Um relatório elaborado pela Rede Regional de Monitoramento da Qualidade do Ar na Região da Grande Baía indicou melhorias graduais no Delta do Rio das Pérolas nos últimos anos ao nível das partículas inaláveis, mas assinalou um aumento na concentração de Ozono. As medidas implementadas pelo Governo de Macau para reduzir a poluição foram elogiadas pelos autores do relatório relativo a 2019.

Os investigadores da Rede Regional de Monitoramento da Qualidade do Ar do Delta do Rio das Pérolas Guangdong-Hong Kong-Macau chegaram à conclusão de que a qualidade do ar na região melhorou nos últimos cinco anos ao nível das partículas inaláveis, mas piorou em termos de concentração de Ozono.

De acordo com os resultados do relatório, os dados, recolhidos em 2019 pela rede de monitoramento da qualidade do ar na região de Guangdong, Hong Kong e Macau, indicam uma gradual diminuição de partículas em suspensão respiráveis nos últimos cinco anos.

Estabelecida em 2005, a Rede Regional de Monitoramento da Qualidade do Ar inclui um total de 23 estações de monitoramento do ar nas três regiões e controla a concentração de seis dos principais poluentes do ar: dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogénio (NO2), ozono (O3), monóxido de carbono (CO) e partículas inaláveis.

As medidas implementadas pelas autoridades de Macau nos últimos cinco anos foram assinaladas no documento, nomeadamente os esforços do Governo para o melhoramento da qualidade do ar e a redução da poluição proveniente de fontes móveis e estacionárias. “Tais medidas incluem a promoção do uso de gás natural e a construção de instalações relevantes que levaram à actualização dos padrões de emissão para veículos recém-importados para o Euro VI, e a optimização dos padrões de emissão para veículos em uso assim com a eliminação gradual de motociclos poluentes com motores a dois tempos”, pode ler-se no documento.

O relatório indicou também que, em geral, as medidas de redução de emissões implementadas por Guangdong, Hong Kong e Macau nos últimos anos contribuíram para a melhoria gradual da qualidade geral do ar no Delta do Rio das Pérolas. Em comparação com os dados de 2006, os níveis médios anuais de concentração de dióxido de enxofre (SO2), partículas inaláveis ​​e dióxido de nitrogénio (NO2) em 2019 diminuíram 84%, 37% e 29%, em 2019, respectivamente.

Apesar dos dados relativos à concentração de monóxido de carbono (CO) e de partículas finas em suspensão terem sido adicionados aos parâmetros de monitoramento em Setembro de 2014, o relatório indicou que os níveis médios de concentração anual destes dois parâmetros “também diminuíram 4% e 14% respectivamente em 2019, quando em comparação com 2015”, refere o relatório.

No entanto, a pesquisa mostrou que o nível médio anual de concentração de ozono (O3) em 2019 aumentou 36% em comparação com 2006, indicando que “é necessário um alívio adicional da poluição fotoquímica regional”. Uma elevada concentração de ozono pode despoletar uma variedade de problemas de saúde, nomeadamente dores no peito, tosse, irritação na garganta e inflamação das vias aéreas, assim como agravar bronquites, enfisemas, asma e problemas respiratórios.

Com o aumento da concentração de Ozono, os governos de Guangdong, Hong Kong e Macau estão a planear um estudo conjunto para três anos, de 2021 a 2023, sobre a “Caracterização da poluição fotoquímica do ozono na Grande Baía e o seu transporte regional e super-regional”.

No que diz respeito aos esforços da Província de Guangdong para reduzir a poluição atmosférica na região, o relatório referiu que em 2018 a região promulgou regulamentos sobre prevenção e controlo da poluição atmosférica tendo sido implementados nos últimos três anos, o que obriga os novos projetos a estarem sujeitos à avaliação do impacto ambiental – incluindo indústrias siderúrgica, petroquímica e de cimento – pois têm de cumprir os padrões de emissão específicos para poluentes do ar assim como todos os veículos motorizados a gasolina e a diesel vendidos em Guangdong devem cumprir os padrões nacionais VI. “A província de Guangdong também está a avançar para a introdução de veículos eléctricos nos transportes públicos em larga escala, com a implementação de um controlo abrangente sobre as indústrias e as instalações poluentes com a introdução de inspecções conjuntas em compostos orgânicos voláteis”, lê-se no relatório.