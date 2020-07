Porto de comércio livre em Hainão pode representar uma ameaça para Hong Kong, dizem especialistas

No início de Junho, as autoridades chinesas apresentaram planos detalhados para a criação de um porto de comércio livre em Hainão até 2025, o que irá transformar a ilha numa plataforma de liberalização do comércio e de facilitação de investimento no mercado chinês. Com esta estratégia, Pequim pretende criar uma nova área de economia aberta até 2035 e construir um novo porto internacional de comércio livre.

O plano da China para transformar Hainão num porto de comércio livre até 2025 pode exercer uma pressão competitiva sobre a indústria de consumo de Hong Kong, apesar das autoridades de Pequim terem garantido que as duas regiões são complementares e não concorrentes. No entanto, as opiniões de especialistas dividem-se entre questões de natureza política e económica.

“A China, teoricamente, não precisa de dois portos de comércio livre, uma vez que já tem Hong Kong” começou por dizer o economista Albano Martins ao PONTO FINAL, acrescentando que a medida anunciada por Pequim serviu, acima de tudo, para assustar Hong Kong. “Querem arranjar uma maneira para que aquela ilha venha a ser um competidor ou assustar Hong Kong. Provavelmente quer dar-lhe visibilidade em termos económicos, mas tenho muitas dúvidas sobre isso, sobretudo porque é uma região que está muito perto de zonas de potencial conflito. Não estou a ver muito que seja a melhor localização”, assinalou Albano Martins sobre as disputas entre a China e os países vizinhos, em torno das ilhas de Spratly e Paracel.

Na opinião do economista José Sales Marques, a questão em torno da ilha de Hainão não passa directamente por Hong Kong, uma vez que são duas regiões aduaneiras de características diferentes. “Isto não é uma questão de Hong Kong. Temos de ver é como é que isto irá jogar com a zona da Grande Baía, pois os grandes exportadores da China estão na zona da Grande Baía”, explicou o economista macaense, frisando que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsões sobre o impacto que um porto de comércio livre em Hainão terá em Hong Kong.

“Hong Kong é um território aduaneiro diferente. Há quem diga que poderá ser uma substituição de Hong Kong no futuro, mas muita coisa vai depender de como é que as coisas se vão coordenar ao nível do interior da China. As perguntas que neste momento se devem colocar são: qual o alvo desta zona de comércio livre e se o alvo desta zona de comércio livre é fazer dela uma plataforma de exportação ou fazer dela uma plataforma de entrada no mercado chinês?”, questionou Sales Marques.

Na conferência de imprensa de apresentação do “Plano de Construção do Porto de Comércio Livre em Hainão”, Lin Nianxiu, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, assegurou, no início do mês passado, que os planos de Pequim para Hainão não irão ter “impacto sobre Hong Kong”, apesar de reconhecer que os objectivos deste plano passam pela criação da maior zona de comércio livre do mundo.

Na mesma conferência de imprensa, Li Jinbo, vice-diretor do Departamento de Planeamento Industrial do Centro de Alterações económicas, explicou que “a construção de um porto de comércio livre em Hainão faz parte da necessidade estratégica da China de criar um novo sistema de economia aberta”, e que Pequim pretende, com este plano, liderar uma transição de uma economia com fluxo livre de produtos e outros elementos para uma economia com abertura institucional e legal.

Apesar de não reconhecer capacidades a Hainão para substituir Hong Kong no panorama internacional, Albano Martins viu neste anúncio uma decisão de natureza política. “Isto nunca surgiu quando as coisas em Hong Kong andavam mais ou menos certinhas. A mensagem para Hong Kong parece clara: ‘ou vocês se portam bem ou até na questão do porto de comércio livre internacional vão passar para segundo ou terceiro plano’. Parece-me uma ameaça porque não vejo que Hainão tenha capacidade, pela sua localização, para ser alternativa a Hong Kong. Hong Kong está muito mais industrializado, tem muito mais tradição de comércio entre a China e os países ocidentais do que Hainão”, frisou Albano Martins.

Para Fei-Ling Wang, professor da Escola de Assuntos Internacionais Sam Nunn do Instituto de Tecnologia da Geórgia, o facto do anúncio ter sido feito num momento de grande tensão provocado pela implementação da lei de segurança nacional em Hong Kong, só confirmou os planos de Pequim para a necessidade da construção de um centro alternativo de comércio livre alternativo à região administrativa especial. “Hainão sempre teve este tipo de missão desde o final dos anos 80, com alguns altos e baixos. Parece que o momento agora é especialmente revelador dos desejos de Pequim”, afirmou Wang ao South China Morning Post, frisando que a hipótese de Hainão poder vir a tornar-se numa alternativa a Hong Kong é “muito baixa, se é que existe”. “Hainão não pode copiar as vantagens diferenciadoras de Hong Kong sem uma transformação política fundamental [da China]: um estado de direito bem estabelecido que protege os direitos de propriedade; liberdades individuais; execução de contratos; e um bom relacionamento com o Ocidente e os EUA em particular. O resto são apenas complementos”, acrescentou Wang.

Já Sales Marques tem outra leitura do potencial de Hainão enquanto zona de comércio livre internacional para a China. “A nível teórico, neste momento, parece-me que a prioridade da China vai para a criação de uma plataforma de entrada no mercado chinês em Hainão, sobretudo indústrias prioritárias como alta tecnologia”, afirmou o economista, apontando também que haverá uma lista das áreas que não poderão ter investimento estrangeiro. “Depois, todas as outras indústrias serão abertas para o investimento estrangeiro. Também se prevê uma grande abertura, em princípio, neste domínio, mas o essencial é que, todas as empresas estabelecidas na ilha de Hainão que consigam incorporar o mínimo 30% do valor acrescentado do seu produto ou mais poderão passar a ter acesso livre ao mercado chinês. Ou seja, para entrar na China não pagam nada, não há tarifas.”

Na opinião de Bryan Mercurio, professor de direito comercial da Universidade Chinesa de Hong Kong, uma das questões mais importantes será quem terá autorização para operar neste porto de comércio livre. Em declarações ao South China Morning Post, o académico afirmou que o regime de licenciamento poderá ser usado como uma ferramenta política. “O verdadeiro problema aqui surge quando as mercadorias que vão para o mercado interno estão isentas de impostos – pois nem todos os que quiserem operar lá terão permissão. Isto irá levantar questões sobre o regime de licenciamento, pois não acredito que o acesso a este porto de comércio livre seja concedido com equidade e até considero que poderá ser usado como uma ferramenta política”, disse o especialista.

Outro dos aspectos apontados pelos especialistas sobre o plano da China para o porto de comércio livre de Hainão está relacionado com as regras globais de comércio e de concorrência, uma vez que as zonas de livre comércio são comuns, mas poucas estão à escala dos planos de Pequim para Hainão, onde se promete um acesso ao maior mercado consumidor do mundo para empresas seleccionadas.

“Há quem considere que pode haver eventualmente alguma contradição dentro do facto de que as empresas estabelecidas em Hainão vão ter um acesso preferencial ao mercado chinês, relativamente a outras empresas, isto é, uma descriminação positiva”, considerou Sales Marques, acrescentando que, neste momento, não há um mecanismo de arbitragem e/ou resolução de disputa na Organização Mundial de Comércio por causa dos Estados Unidos.

“Eu tenho algumas dúvidas sobre a consistência [das regras] para Hainão. Por exemplo, a zona económica especial de Xangai é muito pequena quando comparada com esta dimensão. Dada a enorme escala, isso pode causar preocupação. É difícil justificar, dada a obrigação explícita nos protocolos de adesão da China à Organização Mundial de Comércio da China”, afirmou Henry Gao, professor de direito comercial da Singapore Management University, em declarações ao South China Mourning Post.

Planos de Pequim para Hainão visam o enfraquecimento de Taiwan, alega Huang Tien-lin

O antigo membro consultivo do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, Huang Tien-lin, acredita que os planos da China para a ilha de Hainão fazem parte de uma estratégia “maliciosa” de Pequim para enfraquecer a economia da Formosa. Dias depois da publicação do “Plano de Construção do Porto de Comércio Livre em Hainão” pelo Conselho de Estado, o antigo conselheiro de Chen Shui-bian acusou Pequim de ter um plano para marginalizar Taiwan e assinalou que a China já tem um porto de comércio livre em Hong Kong.

“Isto leva-me a questionar: Porque é que precisam de mais um porto de comércio livre na região? O pensamento do Partido Comunista Chinês (PCC) é notoriamente difícil de entender, e a questão do porto de comércio livre de Hainão não é excepção. Isto é claramente um plano fraudulento projectado para ocultar as intenções maliciosas da China em relação a Taiwan”, escreveu Huang Tien-lin, num artigo de opinião publicado no jornal de língua inglesa Taipei Times.

“A linha condutora da política do PCC para Taiwan durante muito anos foi a de alcançar uma unificação das duas regiões através de meios económicos. O governo de Pequim está convencido de que, ao aproveitar o tamanho e a força superior da economia chinesa, pode usar os princípios do mercado livre para criar um efeito de sucção e marginalizar por completo a economia menor de Taiwan”, considerou Huang Tien-lin.

Na opinião de Huang Tien-lin, esta estratégia tem um objectivo muito claro: “O enfraquecimento da economia de Taiwan é fundamental para a estratégia do PCC em trazer a nação para os braços da ‘pátria’. O PCC nunca renunciou a esta política”.

Para o antigo membro consultivo do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, a promoção do porto de comércio livre de Hainão é mais uma “armadilha projectada” para desviar capital de Taiwan para a China. “O tamanho da economia de Hainão combinada com um clima semelhante ao de Taiwan, além de outras vantagens, faz com que seja uma escolha atraente para investidores e empresas de Taiwan”.

